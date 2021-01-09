



В 2020 году в Волгоградской области самоизоляция и последующие коронавирусные ограничения не вызвали снижения преступности. Воры и убийцы, взяточники и мошенники регулярно появлялись в сводках происшествий. ИА "Высота 102" вспомнило самые громкие и жуткие истории прошедшего "ковидно-криминального" года.





Убийство 17-летнего студента первого курса ВолгГМУ Тимура Гаврилова, гражданина Азербайджана, совершенное в ночь с 12 на 13 июня 2020 года в Ворошиловском районе, повергло волгоградцев в шок. Преступник преследовал подростка, напал сзади и несколько раз ударил ножом. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как молодой человек подыскивает себе жертву, а после совершения преступления убегает. До последнего мотивы убийцы были непонятны. Сыщикам понадобилась неделя, чтобы раскрыть это сложное дело. Помощь в поимке преступника оказал местный житель, который по видеозаписи смог определить его личность. Через 7 дней подозреваемого задержали в Смоленске. Как выяснилось, 22-летний Виталий Васильев убил студента-иностранца просто так, из-за расовой ненависти . Следователи и оперативники выяснили, что у Васильева был сообщник, который помог ему скрыться. Погибший от рук Васильева Тимур Гаврилов был единственным ребенком у матери, которая воспитывала его одна.





Еще одно громкое преступление произошло осенью 2020 года. Убийство, совершенное из-за ссоры в родительском чате, вызвало большой общественный резонанс и активно обсуждалось на федеральном уровне. Преступление было совершено 23 октября в отделении банка. Арсен Мелконян избил отца школьницы, 41-летнего Романа Гребенюка, который позже умер в реанимации. Причиной стал конфликт, который разгорелся между сестрой Мелконяна Анной и Романом Гребенюком в школьном чате. Следователи установили, что подстрекателем именно силового метода выяснения отношений стала Анна Мелконян, оскорбившаяся сообщениями в групповом чате. Сначала она подговорила мужа Армана Смбатяна отомстить обидчику. Супруг женщины днем 23 октября приехал к месту работы потерпевшего, но тот, сославшись на занятость, отказался выйти на улицу. Тогда обвиняемая с помощью мессенджера стала провоцировать потерпевшего. Спустя несколько часов встреча всё же состоялась, но к тому моменту обвиняемая уже уговорила своего брата выступить исполнителем преступного замысла. Последний в отделении банка без объяснения причин нанес мужчине несколько ударов по голове. Впоследствии от полученных травм потерпевший скончался в больнице.

Арсен Мелконян и Арман Смбатян арестованы и находятся в СИЗО. В отношении Анны Мелконян избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Всем троим предъявлены обвинения, уголовное дело в конце декабря передано в суд.





Еще одна жуткая история произошла в самом начале 2020 года. 2 января 40-летний пассажир такси напал с ножом на 35-летнюю женщину-водителя. Мужчина поздно вечером вызвал машину к дому 319 по улице Жирновской в поселке Ангарский. Решив угнать такси, он нанес водителю несколько колото-резаных ран в область лица, шеи и тела. Преступнику удалось сесть за руль и ударить по газам. Раненая женщина активно сопротивлялась. Угонщик пытался вытолкнуть ее из машины, но пострадавшей удалось вытащить ключи из зажигания и поднять ручник. На крики о помощи подбежал прохожий, который помог пострадавшей выйти из машины. Он попытался задержать злоумышленника, но последнему удалось убежать. Через несколько часов его задержала полиция. Приговором суда в декабре 2020 года преступника осудили к 8,5 годам колонии строгого режима.





Еще одно преступление, совершенное неадекватным гражданином, произошло в Волгограде в марте 2020 года. В Дзержинском районе 48-летний матерый рецидивист, находившийся под кайфом, убил полицейского Владимира Тафинцева на посту Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД России. Во время несения службы на охраняемом объекте к старшему сержанту полиции подбежала женщина с просьбой о помощи. Она сообщила, что ее преследует мужчина и требует отдать ювелирные украшения. Полицейский задержал злоумышленника и доставил его на КПП, где преступник неожиданно достал нож и нанес им смертельный удар сотруднику полиции. Дело передано в суд.





Были в 2020 году и коррупционные скандалы. В марте сотрудники УФСБ задержали члена регионального политсовета "Единой России", секретаря местного отделения партии, главу городского округа город Михайловка, Сергея Фомина по подозрению в злоупотреблении полномочиями. В конце августа Фомину избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, мэру города запретили выходить из дома с 10 вечера до 6 утра; находиться ближе 30 метров от здания администрации городского округа Михайловка; общаться со свидетелями по уголовному делу; пользоваться телефоном и Интернетом. После возбуждения уголовного дела Фомин приостановил членство в партии. В настоящее время полномочия главы Михайловки временно осуществляет заместитель мэра Татьяна Гордиенко. Сам Фомин находится в отпуске и ходит в суд, где рассматривается его уголовное дело. Главу города обвиняют в том, что с целью улучшения своего материального положения, зная о том, что местный предприниматель не исполняет условия договора аренды муниципального земельного участка, он не предпринял мер к его расторжению. Тем самым, как считает следствие, глава создал условия, препятствующие взысканию с недобросовестного арендатора денежных средств в качестве неосновательного обогащения на сумму более 2 миллионов рублей.





В начале августа в Волгограде разразился скандал с участием федерального судьи. В СМИ просочилась информации, что сотрудники ФСБ России задержали председателя Дзержинского районного суда Юлию Добрынину в ресторане "Фасоль" в центре Волгограда - в момент получения 2,5 миллиона рублей от жены находящегося под следствием в "Лефортово" бизнесмена Владимира Зубкова, которого в определенных кругах считают криминальным авторитетом. Как установит следствие, в производстве Дзержинского районного суда Волгограда находилось гражданское дело по иску администрации города к предпринимателю Зубкову о сносе самовольно построенного гостиничного комплекса "Сосновый бор". Добрынина пообещала жене Зубкова за 2,5 млн рублей помочь в изготовлении экспертами заключения, необходимого для принятия судом решения в пользу коммерсанта. При этом она не намеревалась и не имела возможности совершить указанные действия. 30 октября Квалификационная коллегия Волгоградского областного суда досрочно прекратила полномочия Добрыниной. В ноябре Басманный суд Москвы отправил Добрынину под домашний арест. Любопытные аудиозаписи опубликовал в конце года Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ. На них женщина, голос которой, как предполагается, может принадлежать Юлии Добрыниной, рассуждает о своем скором назначении на пост председателя Волгоградского областного суда и широких перспективах по решению многих вопросов наравне с первыми лицами региона.





Давняя история с поджогом дома волгоградского губернатора, в которой также фигурирует фамилия бизнесмена Зубкова, имела продолжение в ушедшем году. Краснооктябрьский районный суд Волгограда вынес приговор троим поджигателям коттеджа в элитном поселке Латошинка - Виталию Семисотнову, Дмитрию Ушакову и Ивану Железнякову. Все получили суровые сроки. Семисотнова приговорили к 7 годам лишения свободы, Ушакова к 8 годам, Железнякова к 6,5 годам. Отбывать наказание все трое будут в колонии строгого режима. Напомним, что преступление в поселке Латошинка было совершено ночью 16 ноября 2016 года. Злоумышленники проникли во двор и при помощи легковоспламеняющейся жидкости пытались поджечь стену частного дома. Коттедж находился в пользовании губернатора Волгоградской области и его семьи, поэтому правоохранители не исключали, что инцидент мог быть связан со служебной деятельностью губернатора. Региональным СУ СКР, которым на том момент руководил Михаил Музраев, были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 167 (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога) и ч. 3 ст. 30 и ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением лицом служебной деятельности) УК РФ. Следствие установило причастных к преступлению: пятерых участников организованной преступной группы, лидером которой был бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов, который после задержания дал показания на волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова и генерал-лейтенанта юстиции Михаила Музраева. Позже обвинение было переквалифицировано, а Музраеву было вменено совершение преступления по п. "а" ч. 2 ст. 205 (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) УК РФ. С 11 июня 2019 года Зубков и Музраев содержатся с следственном изоляторе в Москве. Идет следствие. Свою вину они не признают.





Дерзкое преступление под занавес года совершил в центре города 35-летний житель Волгограда Левон Оганесян. Он передвигался по городу на старом BMW с недействительными транзитными государственными регистрационными знаками. На требования полицейских остановиться он не подчинился, пытался скрыться. Иномарку блокировали на улице Голубинской, но водитель оказал сопротивление полицейским. Он накинулся на них с монтировкой и ранил одного из сотрудников. Пресекая преступные действий мужчины, напарник пострадавшего сотрудника МВД применил табельное оружие, ранив нападавшего в ногу. В ходе выездного заседания суда, которое прошло в больнице, Оганесяна заключили под стражу до 23 января 2021 года.







