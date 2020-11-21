Погоня, удар монтировкой и выстрелы: водитель BMW ранил полицейского в Волгограде (ВИДЕО)

Происшествия 21.11.2020 16:10
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21.11.2020 16:10
Сегодня сотрудник полиции получил ранение в результате задержания агрессивного водителя на красном BMW в центре Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, около 15:00 нарядом ДПС была предпринята попытка остановить старый автомобиль BMW 3 серии без госномеров. Водитель не подчинился требованиям сотрудников полиции и попытался скрыться.
Иномарку блокировали у дома №9а по улице Голубинская. Однако водитель не думал сдаваться. Он схватил монтировку и ударил полицейского по голове. Его напарник произвел предупредительные выстрелы в воздух, а затем по ногам злоумышленника. В результате этого происшествия в больницу доставили полицейского с травмой головы. Госпитализирован и преступник, личность которого устанавливается.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники Следственного комитета и полиции. На место прибыло руководство Главка и Госавтоинспекции.
Движение по улице Ангарской в связи с проведением следственных действий ограничено.
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