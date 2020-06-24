Расследования

Появилось видео с признаниями подозреваемого в убийстве студента в Волгограде

Расследования 24.06.2020 15:15
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24.06.2020 15:15




Виталий Васильев, задержанный оперативниками по подозрению в убийстве 17-летнего иностранного студента Волгоградской медакадемии, признался в совершенном преступлении и сообщил свой мотив. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на видео с записью допроса Васильева, задержанный молодой человек сообщил, что убил студента ножом 13 июня в Ворошиловском районе Волгограда «за расовую неприязнь». В совершенном преступлении он якобы раскаивается.
Подлинность видеозаписи ИА «Высота 102» подтвердили правоохранители, сообщив, что все детали резонансного преступления, история которого гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд, 25 июня расскажут журналистам на брифинге руководитель СУ СКР по Волгоградской области Василий Семенов и начальник регионального Главка МВД Александр Кравченко.
Резонансное преступление было совершено в ночь с 12 на 13 июня на улице Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе Волгограда. Тело 17-летнего гражданина Азербайджана, студента-первокурсника Тимура Гаврилова с множественными ножевыми ранениями обнаружили прохожие. Было возбуждено уголовное дело. Записи с видеокамер предполагаемого преступника распространили по всем СМИ с просьбой помочь в его опознании. За это было обещано вознаграждение в 1 миллион рублей. В итоге подозреваемого в убийстве удалось вычислить благодаря звонку неравнодушного волгоградца. 19 июня мужчина сообщил, что обладает сведениями о человеке, который виден на видеозаписях, распространенных СУ СКР при помощи СМИ.  
Виталий Васильев был задержан в Смоленске 20 июня, спустя сутки после объявления в федеральный розыск. Центральный районный суд Волгограда 22 июня по ходатайству следствия арестовали до 21 августа. Васильеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «л» ч.2 ст.105 УК РФ – «Убийство по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы». Санкция данной статьи предусматривает от 8 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное лишение свободы.

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