Общество

В Волгоградской и Астраханской областях – самый высокий рост смертности населения в ЮФО

Общество 29.12.2020 08:36
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29.12.2020 08:36


В Волгоградской области рост смертности за январь-ноябрь 2020 года составил 15,5%. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата о естественном движении населения, среди регионов ЮФО это самый высокий показатель наряду с Астраханской областью. Так, за январь-ноябрь 2020 года в регионе умерли 34772 человека, тогда как за аналогичный период прошлого года – 30148 человек. Таким образом, рост количества умерших составил 4624 человека. Среди регионов ЮФО самый маленький показатель по уровню смертности в Адыгее – здесь рост меньше процента. 
При этом в Волгоградской области снизились показатели рождаемости – почти на 9%. В январе-ноябре 2020 года в регионе родились 17757 детей, а за аналогичный период прошлого года новорожденных было больше – 19460 малышей. 

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