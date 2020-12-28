Происшествия

В Волжском из-за телевизора выгорела квартира

Происшествия 28.12.2020 09:29
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28.12.2020 09:29


В Волжском из-за короткого замыкания электропроводки вспыхнул телевизор. Как сообщили ИА «Высота 102», сообщение о пожаре поступило в шесть часов пятьдесят три минуты  утра накануне в одной из квартир многоэтажного дома на проспекте Ленина. Площадь возгорания составила почти 10 квадратных метров. Пожарные расчеты ликвидировали горение буквально через несколько минут. К счастью, в пожаре никто не пострадал. 

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