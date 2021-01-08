«Поле чудес», спасение Маркса и УК после пинка: что изменили в жизни волгоградцев публикации ИА «Высота 102»
Общество 08.01.2021 20:04
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08.01.2021 20:04
Весь прошлый год, как, впрочем, и всегда, журналисты ИА «Высота 102» были на связи с жителями региона, которые делились своими проблемами и жаловались на невозможность добиться справедливости в том или ином вопросе. Зачастую эти проблемы были связаны с невыполнением чиновниками, коммунальщиками, различными ведомствами своих обязанностей. Нередко волгоградцы обращались в редакцию ИА «Высота 102» уже от полной безысходности, когда замыкался круг хождения жалоб из одной инстанции в другую. Но после публикаций на «Высоте 102» порой «лед трогался». Да еще и так, что даже возбуждались уголовные дела.
«Детские шалости»
Как, например, это произошло в истории со строительством детского сада в Волжском. Это журналисты ИА «Высота 102» первыми сообщили о странностях с аукционом на строительство дошкольного учреждения в поселке Металлург, с которым сразу «что-то пошло не так» - " В Волжском ищут подрядчика для стройки детсада, где уже кипит работа". Еще до подведения итогов аукциона на площадке стала работать компания «Каспий». Несмотря на то, что победителем аукциона стала фирма из Краснодара, мэрия отказалась заключать контракт с этой компанией. А право на строительство получила исправительная колония №26 УФСИН, которая в конечном итоге привлекла в качестве субподрядчика все ту же компанию «Каспий». Перед новым годом начальник городского управления капитального строительства администрации Волжского Михаил Шушко был арестован на два месяца по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1.ст.292 и ч.1 ст.285 УК РФ. Ему вменяют осуществление незаконных действий из личной заинтересованности, связанных с отказом от заключения контракта на строительство детского сада с компанией, которая выиграла аукцион на законных основаниях. А ведь на строительство детского сада в Металлурге деньги были выделены в рамках нацпроекта «Демография».
За продолжением этой истории мы будем следить и в этом году.
«Поле чудес»
Это журналисты ИА «Высота 102» вместе с сотрудниками межрайонной природоохранной прокуратуры первыми побывали на настоящем «поле чудес» в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, где после так называемой ликвидации свалки в почве обнаружили закопанные отходы - "Заметают следы?: под Волгоградом с ликвидированной в рамках нацпроекта свалки экстренно вывозят мусор".
Туалеты позора
После публикации ИА «Высота 102» "Всемирно известный воинский мемориал под Волгоградом позорят загаженный туалет и свалка" об уличных туалетах из гнилых досок и со шторкой из брезента рядом с мемориалом в селе Россошки Городищенского района позорные сооружения, наконец, снесли. На этом кладбище покоятся останки почти 24 тысяч красноармейцев, погибших во время Сталинградской битвы, и страшные сортиры рядом с мемориалом вызывали недоумение у посетителей, которые, наверняка, опасались пользоваться ими по назначению. По слухам, после публикации ИА «Высота 102» местным властям «был звонок из Москвы». А сами-то не видели? Новые теплые туалеты обещали построить в этом году. Как говорится, поживем – увидим.
Долги зарплатные
Журналисты ИА «Высота 102» помогли в решении проблем зарплатных долгов перед рабочими, которые трудились на реставрации скульптуры Родины-матери ("Рабочим задолжали за реконструкцию "Родины-матери" в Волгограде"), а также перед медиками военного госпиталя. Промышленным альпинистам несколько месяцев не могла вернуть сотни тысяч честно заработанных рублей компания, которая трудилась на подряде у фирмы «Главзарубежстрой». Рабочие в конечном итоги получили свои деньги.
А руководство военного госпиталя в Волгограде «забыло» выплатить надбавки к зарплате, предусмотренные указом президента России, 73 сотрудникам - "В Волгограде врачей поликлиники Минобороны лишили президентских надбавок". Из-за чего зарплата медиков уменьшилась почти в два раза. После публикации военная прокуратура Южного военного округа выявила нарушения требований законодательства о труде и медики получили стимулирующие выплаты.
Спасение Маркса
Памятник, установленный немецкому философу и экономисту, автору знаменитого "Капитала" Карлу Марксу, простоявший около 50 лет во дворе дома №52 по ул. Кузнецова Волгограде, рушился на глазах местных жителей - "Вопрос о спасении Маркса лидер волгоградских коммунистов назвала провокацией".
«Я умираю, помогите!»
Как часто журналисты ИА «Высота 102» слышали такие слова в телефонную трубку от жителей области, заболевших коронавирусом, которые не могли дождаться адекватной медицинской помощи. Невозможно сейчас перечислить всех, кто обращался за помощью в редакцию и о которых, наконец-то, вспоминали после публикаций на сайте информагентства. Конечно, мы не спасали людей в прямом смысле этого слова, но в постоянном контакте с комитетом здравоохранения Волгоградской области, прокуратурой удавалось привлечь внимание чиновников и медиков к той или иной непростой ситуации. Например, 60-летняя Людмила Салаутина, проживающая в общежитии на ул. Советской, 28а, пребывала уже в очень плохом состоянии - "Везти вас некуда, мест нет": 60-летнюю волгоградку с температурой под 40 оставили лечиться в общежитии". Однако так называемое лечение ей не помогало, да и в больницу ее приехавшая скорая помощь госпитализировать не смогла – не было мест. После вмешательства журналистов женщину, наконец, положили в стационар, и она пошла на поправку.
Замерзающие в квартирах
После начала отопительного сезона далеко не во всех квартирах Волгограда и области потеплело. Некоторые жильцы месяцами бились со своими управляющими компаниями, чтобы они отрегулировали внутридомовые системы, да все бесполезно. После публикаций на сайте ИА «Высота 102» к решению проблем подключались сотрудники районных администраций, которые лично контролировали выполнение своих обязанностей управляющими компаниями. Как выяснилось, некоторые УК умеют работать только после «пинка». Например, чудесным образом потеплело в квартире семьи Гусевых, проживающих в доме №27 по ул. Воронкова в Кировском районе, где ухаживают за лежачим инвалидом - "Лежит и замерзает": семья волгоградцев требует тепла для инвалида первой группы".
К сожалению, нам удавалось помочь не всем, кто обращался в нашу редакцию. Тяжелой оказалась история онкобольного Сурена Бакояна, которому из-за отсутствия российского гражданства не могли оказать медицинскую помощь - "По закону РФ он должен умереть": онкобольному без паспорта из Волгоградской области отказали в платной помощи в московской клинике". Помочь этому человеку пытались и в аппарате уполномоченного по правам человека Волгоградской области. Но Сурен, вопреки всему, жив. Это, пожалуй, единственная на сегодня хорошая новость.
До сих пор не решен квартирный вопрос 93-летней труженицы тыла, Татьяны Григорьевны Харлановой из Еланского района - "А бабушка еще жива?": в Волгоградской области 93-летняя ветеран войны осталась без дома". Дом ее развалился, но только в суде в битве с чиновниками удалось доказать, что жить в нем невозможно. Теперь престарелую женщину должны поставить в очередь на получение жилья и она его должна обязательно дождаться. Назло всем, кто надеется на другой исход.
Мы можем только надеяться и на скорейшее переселение людей из страшного и опасного аварийного жилья, жуткими картинками которого делились с нами волгоградцы. Нам очень хочется, чтобы всех больных детей, о сборе помощи которым мы сообщали, спасли и они получили жизненно необходимые им лекарства. И когда же еще ждать чудес, как ни в эти новогодние дни?
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