



Весь прошлый год, как, впрочем, и всегда, журналисты ИА «Высота 102» были на связи с жителями региона, которые делились своими проблемами и жаловались на невозможность добиться справедливости в том или ином вопросе. Зачастую эти проблемы были связаны с невыполнением чиновниками, коммунальщиками, различными ведомствами своих обязанностей. Нередко волгоградцы обращались в редакцию ИА «Высота 102» уже от полной безысходности, когда замыкался круг хождения жалоб из одной инстанции в другую. Но после публикаций на «Высоте 102» порой «лед трогался». Да еще и так, что даже возбуждались уголовные дела.





«Детские шалости»

Как, например, это произошло в истории со строительством детского сада в Волжском. Это журналисты ИА «Высота 102» первыми сообщили о странностях с аукционом на строительство дошкольного учреждения в поселке Металлург, с которым сразу «что-то пошло не так» - " В Волжском ищут подрядчика для стройки детсада, где уже кипит работа". Еще до подведения итогов аукциона на площадке стала работать компания «Каспий». Несмотря на то, что победителем аукциона стала фирма из Краснодара, мэрия отказалась заключать контракт с этой компанией. А право на строительство получила исправительная колония №26 УФСИН, которая в конечном итоге привлекла в качестве субподрядчика все ту же компанию «Каспий». Перед новым годом начальник городского управления капитального строительства администрации Волжского Михаил Шушко был арестован на два месяца по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1.ст.292 и ч.1 ст.285 УК РФ. Ему вменяют осуществление незаконных действий из личной заинтересованности, связанных с отказом от заключения контракта на строительство детского сада с компанией, которая выиграла аукцион на законных основаниях. А ведь на строительство детского сада в Металлурге деньги были выделены в рамках нацпроекта «Демография».

За продолжением этой истории мы будем следить и в этом году.





«Поле чудес»

Ликвидатором свалки оказалось ООО «ГринЛайт», которое набрало контрактов на 2,5 миллиарда рублей на расчистку ериков и рекультивацию мусорных полигонов в Волгоградской области. Но махинации подрядчика при расчистке свалки в Волго-Ахтубинской пойме поему-то не вызвали никаких вопросов у заказчика работ – ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства». Наоборот, его представители всячески защищали недобросовестную компанию, объясняя, что это «земля выталкивает мусор». Впрочем, можно было бы и посмеяться, если бы ловкие ребята не осваивали федеральные деньги, выделенные по нацпроекту «Экология». Поэтому в конце декабря директор ООО «ГринЛайт» Александр Фирсов был арестован по подозрению в хищении бюджетных средств в размере более 76 миллионов рублей. Надеемся, что расследование этого уголовного скандала обернется и другими сенсационными разоблачениями.













Туалеты позора

об уличных туалетах из гнилых досок и со шторкой из брезента рядом с мемориалом в селе Россошки Городищенского района позорные сооружения, наконец, снесли. На этом кладбище покоятся останки почти 24 тысяч красноармейцев, погибших во время Сталинградской битвы, и страшные сортиры рядом с мемориалом вызывали недоумение у посетителей, которые, наверняка, опасались пользоваться ими по назначению. По слухам, после публикации ИА «Высота 102» местным властям «был звонок из Москвы». А сами-то не видели? Новые теплые туалеты обещали построить в этом году. Как говорится, поживем – увидим. После публикации ИА «Высота 102» "Всемирно известный воинский мемориал под Волгоградом позорят загаженный туалет и свалка"





Долги зарплатные

Журналисты ИА «Высота 102» помогли в решении проблем зарплатных долгов перед рабочими, которые трудились на реставрации скульптуры Родины-матери ("Рабочим задолжали за реконструкцию "Родины-матери" в Волгограде") а также перед медиками военного госпиталя. Промышленным альпинистам несколько месяцев не могла вернуть сотни тысяч честно заработанных рублей компания, которая трудилась на подряде у фирмы «Главзарубежстрой». Рабочие в конечном итоги получили свои деньги.

Из-за чего зарплата медиков уменьшилась почти в два раза. После публикации военная прокуратура Южного военного округа выявила нарушения требований законодательства о труде и медики получили стимулирующие выплаты. А руководство военного госпиталя в Волгограде «забыло» выплатить надбавки к зарплате, предусмотренные указом президента России, 73 сотрудникам - "В Волгограде врачей поликлиники Минобороны лишили президентских надбавок".





Спасение Маркса

Памятник, установленный немецкому философу и экономисту, автору знаменитого "Капитала" Карлу Марксу, простоявший около 50 лет во дворе дома №52 по ул. Кузнецова Волгограде, рушился на глазах местных жителей - "Вопрос о спасении Маркса лидер волгоградских коммунистов назвала провокацией".

О плохом состоянии постамента волгоградцы рассказали журналисты ИА «Высота 102». Несмотря на то, что поначалу лидер Волгоградского обкома КПРФ Тамара Головачева заявляла, что денег у организации на ремонт памятника нет, все-таки его привели в порядок. К Карлу Марксу можно относиться по-разному, но никто не поспорит, что это – часть нашей с вами истории.





«Я умираю, помогите!»

Однако так называемое лечение ей не помогало, да и в больницу ее приехавшая скорая помощь госпитализировать не смогла – не было мест. После вмешательства журналистов женщину, наконец, положили в стационар, и она пошла на поправку. Как часто журналисты ИА «Высота 102» слышали такие слова в телефонную трубку от жителей области, заболевших коронавирусом, которые не могли дождаться адекватной медицинской помощи. Невозможно сейчас перечислить всех, кто обращался за помощью в редакцию и о которых, наконец-то, вспоминали после публикаций на сайте информагентства. Конечно, мы не спасали людей в прямом смысле этого слова, но в постоянном контакте с комитетом здравоохранения Волгоградской области, прокуратурой удавалось привлечь внимание чиновников и медиков к той или иной непростой ситуации. Например, 60-летняя Людмила Салаутина, проживающая в общежитии на ул. Советской, 28а, пребывала уже в очень плохом состоянии - "Везти вас некуда, мест нет": 60-летнюю волгоградку с температурой под 40 оставили лечиться в общежитии".





Замерзающие в квартирах

После начала отопительного сезона далеко не во всех квартирах Волгограда и области потеплело. Некоторые жильцы месяцами бились со своими управляющими компаниями, чтобы они отрегулировали внутридомовые системы, да все бесполезно. После публикаций на сайте ИА «Высота 102» к решению проблем подключались сотрудники районных администраций, которые лично контролировали выполнение своих обязанностей управляющими компаниями. Как выяснилось, некоторые УК умеют работать только после «пинка». Например, чудесным образом потеплело в квартире семьи Гусевых, проживающих в доме №27 по ул. Воронкова в Кировском районе, где ухаживают за лежачим инвалидом - "Лежит и замерзает": семья волгоградцев требует тепла для инвалида первой группы".

Больной мужчина и члены семьи замерзали из-за еле теплых батарей. Когда об этом вопиющем случае сообщила «Высота 102», в доме высадился десант из коммунальщиков, которые не только отремонтировали систему отопления, но и двор очистили от мусорных завалов. По нашему мнению, такие управляющие компании, которые не хотят выполнять свои обязательства перед жильцами, надо немедленно лишать лицензий. Но у чиновников далеко не всегда возникают к ним вопросы.









До сих пор не решен квартирный вопрос 93-летней труженицы тыла, Татьяны Григорьевны Харлановой из Еланского района - "А бабушка еще жива?": в Волгоградской области 93-летняя ветеран войны осталась без дома". Дом ее развалился, но только в суде в битве с чиновниками удалось доказать, что жить в нем невозможно. Теперь престарелую женщину должны поставить в очередь на получение жилья и она его должна обязательно дождаться. Назло всем, кто надеется на другой исход.

Мы можем только надеяться и на скорейшее переселение людей из страшного и опасного аварийного жилья, жуткими картинками которого делились с нами волгоградцы. Нам очень хочется, чтобы всех больных детей, о сборе помощи которым мы сообщали, спасли и они получили жизненно необходимые им лекарства. И когда же еще ждать чудес, как ни в эти новогодние дни?