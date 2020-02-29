«По закону РФ он должен умереть»: онкобольному без паспорта из Волгоградской области отказали в платной помощи в московском центре им. Блохина





54-летнему Сурену Бакояну, у которого диагностировали рак желудка, отказали в оказании платной медпомощи в российском онкологическом центре имени Блохина. Как рассказала ИА "Высота 102" Этель, родственница Сурена, которая привезла мужчину в Москву, семья онкобольного продала все, что можно, и собрала деньги на лечение в московской клинике. Армянская диаспора Волгоградской области не помогла ни копейкой. «В волгоградском онкоцентре предложили только вскрыть желудок и зашить, больше никакого лечения. В московской клинике нам обещали помочь – провести дополнительные обследования, назначить химиотерапию, а потом сделать операцию по удалению желудка. Сегодня мы здесь, но нас отказались принимать даже за деньги из-за отсутствия паспорта», - плачет женщина.

Помочь онкобольному пытались в аппарате уполномоченного по правам человека Волгоградской области. Сотрудники связывались с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. Но все оказалось бесполезным. «Все действуют согласно инструкциям и правилам, в этом плане все, кто отказывал Сурену в получении паспорта, медицинской помощи, поступали в рамках закона. Оценить эти отказы можно только по-человечески. Но инструкций в этой чувствительной сфере, увы, не прописано», - констатировали здесь.

Журналисту ИА «Высота 102» в пресс-службе онкоцентра им. Блохина также пояснили, что не могут принять Сурена Бакояна на лечение из-за отсутствия паспорта. «Может, правоохранительные органы в Волгоградской области помогут получить ему документы хотя бы по временной, упрощенной схеме. Тогда мы сможем оказать ему и бесплатную помощь», - пояснили в медучреждении.

Между тем, в миграционной службе Волгоградской области Сурену Бакояну категорически отказали в получении паспорта и даже удостоверения лица без гражданства. Сотрудники службы также действовали в рамках полномочий и закона, пояснили ранее в аппарате уполномоченного по правам человека Волгоградской области. «Больного человека обрекли на смерть. Смерть мучительную. Мы не знаем, что делать дальше. Получается, по закону Российской Федерации Сурен должен умереть», - говорит Этель.





Напомним, ИА «Высота 102» рассказывало о судьбе и тяжких испытаниях, выпавших на долю Сурена Бакояна, у которого диагностировали злокачественную опухоль желудка с метастазами в лимфоузлы. Сначала мужчине отказывали в медицинской помощи в Михайловской ЦРБ, затем, когда его история стала публичной, в Волгоградском онкоцентре провели платное обследование. Получение бесплатной медицинской помощи оказалось невозможным из-за отсутствия паспорта. Хотя в редакцию ИА «Высота 102» обращались страховые компании, которые готовы были помочь с оформлением полиса больному мужчине. Но все упиралось в одну и ту же проблему – у Сурена Бакояна не было документов, удостоверяющих личность.

54-летний мужчина сегодня живет в вечной боли. Он не спит ночами, вынужден пить соду, колоть себе анальгин, чтобы как-то приглушить страдания. «Почему со мной так поступают? Да, я оступился, совершил ошибку, но я отсидел, вышел условно-досрочно. В России я с начала 90-х годов, всегда жил в Михайловке, занимался бахчами, животноводством. В 1994 году и прописку получил. Так нельзя с людьми, меня загнали в угол. Почему кто-то решил, что мне нельзя дать гражданство России? Меня в петлю загоняют, но я человек и хочу жить», - ранее говорил он корреспонденту ИА «Высота 102».

"Пью соду": в Волгоградской области онкобольного без гражданства отказываются лечить" и «Не могу спать от боли»: онкобольной без гражданства из Волгоградской области – о жизни без лекарств". Сурен Бакоян приехал в Волгоградскую область из Армении в 1992 году. По его словам, в 2007 году он попал в тюрьму, отсидел семь лет. Как рассказывал Сурен Асадович, российский паспорт ему выдали в тюрьме, однако через некоторое время аннулировали. Вот уже несколько лет он живет безо всяких документов в статусе лица без гражданства. Все его попытки добиться в судах выдачи документа, удостоверяющего личность, не увенчались успехом. Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о проблеме мужчины в публикациях



