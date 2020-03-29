Рабочим задолжали за реконструкцию "Родины-матери" в Волгограде





Специалисты, которые работали на реконструкции скульптуры «Родина-мать зовет!», требуют от работодателей погашения долгов по зарплате. Как рассказал ИА «Высота 102» промышленный альпинист Владислав Борышев, он уже обратился в прокуратуру по этому поводу. По словам Владислава, перебои с выплатой зарплаты начались в середине ноября. Сначала деньги ему перечисляли, однако затем возникли проблемы.

«Меня нанимала компания «Аист», которая работает на субподряде с генподрядчиком «Главзарубежстрой». Объясняли задержку зарплаты просто – мол, «Главзарубежстрой» им не перечисляет деньги и каждый раз «кормили завтраками». Когда в середине декабря долг перевалил за 100 тысяч рублей, я ушел. Но пусть не надеются, что я им «прощу» свои деньги. Поэтому написал заявление в прокуратуру».

По словам Владислава, к нему собираются присоединиться и другие специалисты, которые работали на реставрации. Например, один из членов бригады канатчиков рассказал о нюансах работы на стройке на Мамаевом кургане.

«Мы со своими коллегами тянули канаты. Зная о проблемах с выплатой зарплаты, сразу договорились с «Главзарубежстроем» работать по предоплате. Когда получили аванс, приступили к работе. Выполнили процентов 70% от всего объема, но остальную часть нам так и не заплатили. Ждем уже полтора месяца. Каждый раз слышим одно и то же – деньги будут то завтра, то послезавтра. У нас есть информация, что деньги заказчику приходят – но потом куда-то уходят, только не для погашения долга. Перед нами оправдываются, что счета у них заблокированы, то деньги им заказчик не перечисляет. Последний срок, когда нам обещали вернуть деньги, это начало следующей недели. Если не выполнят свое очередное обещание, пойдем тоже в прокуратуру», - рассказал мужчина, который пока не стал называть свое имя.

Один из рабочих, который трудился на реставрации скульптуры, обращался в Министерство культуры, которое, как известно, является заказчиком реконструкции Родины-матери. «Можно сказать, реакции не последовало. Мне сказали зачем-то приехать самому в Москву. Как я поеду, если у меня нет денег? У нас семьи, кредиты, ипотека. За все надо платить. Только за свой труд мы почему-то не получаем», - говорит волгоградец.

Еще один пострадавший - индивидуальный предприниматель, который в составе бригады трудился на специфических работах по договору с компанией «Аист». «С 15 февраля по сегодняшний день нам задолжали около 270 тысяч рублей. Бесплатно пахать мы не захотели. Ждем, когда с нами расплатятся. Но уже не верится в то, что когда-то это произойдет», - рассказывает мужчина.

Все те, кто еще надеется на справедливое разрешение ситуации, намерены также в ближайшее время последовать примеру Владислава Борышева и официально обратиться в надзорный орган с просьбой помочь вернуть им заработанные деньги.

Между тем, журналисту ИА «Высота 102» удалось связаться с руководителем реставрационных работ, сотрудником компании «Главзарубежстрой» Владимиром Антоновым. Владимир Николаевич заявил, что не может комментировать эту ситуацию, однако признал наличие задолженности за полтора месяца перед специалистами, которых нанимала его компания.

Редакция ИА «Высота 102» направила официальные запросы в группу компаний АО «Главзарубежстрой» и ООО «Аист» с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию с образованием долгов по зарплате перед подрядчиками реставрационных работ.

Напомним, стоимость реставрационных работ составила 670 миллионов рублей. По контракту реконструкция главного монумента мемориального комплекса на Мамаевом кургане должна закончиться завтра.



