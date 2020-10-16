



"Помогите! Мне плохо, температура под 40, а в больницу не забирают - мест нет", - с такой просьбой о помощи обратилась в редакцию "Высоты 102" 60-летняя Людмила Салаутина. Женщина болеет уже больше недели, но последние три дня температура поднимается под 40 градусов. Ее удается сбить до 38-39, но ненадолго. "Вчера вызвала скорую, ждала ее 7 часов. За это время сама пыталась сбить температуру, как могла. Когда ко мне приехали, я сидела вся мокрая, сбила до 38. Но в больницу меня не забрали. Говорят, что мест нет, везти меня некуда", - с трудом рассказывает Людмила. По телефону слышно, что разговор женщине дается с трудом - она задыхается.

Со слов Людмилы Салаутиной, она живет в общежитии в Центральном районе Волгограда на ул. Советской, 28а. Несколько дней назад к ней приходила врач из поликлиники №3. "Я обратилась за медицинской помощью где-то на третий-четвертый день после того, как почувствовала недомогание. Еле дозвонилась до поликлиники. Врач, которая пришла на вызов, послушала меня, и сказала, что легкие чистые. Такое впечатление, что женщина очень боялась заразиться, очень спешно меня осматривала, забыла проверить прибором, который на палец одевается, уровень кислорода. Пришлось ей об этом напомнить", - говорит волгоградка. Тест на коронавирус у Людмилы Салаутиной не брали. Женщина утверждает, что никто из врачей ей даже не предложил это сделать. "Такое впечатление, что всем все равно уже - есть коронавирус, нет коронавируса", - говорит собеседница.

По ее словам, она принимала парацетамол, ингавирин и обычный антибиотик. Последние три дня ей стало хуже, резко поднялась температура. Женщина утверждает, что самой с болезнью справиться ей трудно, нужна помощь медиков. Из поликлиники ей последний раз перезвонили и предложили прийти к ним самой.

Пожилая волгоградка говорит, что дозвониться в Роспотребнадзор, Росздравнадзор, по "горячим" линиям сегодня нереально. "Нигде не берут трубки. Создается впечатление, что все очень плохо, что людей бросили. Тогда зачем врать? Зачем говорить, что все контролируется, что есть места в больницах, что пожилые в приоритете? Я прошу помощи, а меня посылают по замкнутому кругу. Уже нет никаких сил", - говорит Людмила.

Напомним, что на недавнем брифинге представители скорой помощи сообщили, что из-за всплеска заболеваемости не могут забирать в больницу всех, кто требует лечения . Для этого, по словам медиков, нужны экстренные показания. Это кровопотеря, серьезные травмы в ДТП, роды, нарушение дыхания (а не затрудненное дыхание), потеря сознания, острые психические состояния. В остальных случаях оказывается неотложная медицинская помощь в порядке очередности.



