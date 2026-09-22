Волгоградских подростков учат противостоять вербовщикам, которые склоняют молодых людей к поджогам, подрывам и другим преступлениям. Проект «Выход31» объясняет, как распознать манипуляцию и что делать, чтобы избежать ответственности.
Проект создан АНО «Национальные приоритеты» в ответ на участившиеся попытки вовлечь молодых россиян в теракты и диверсии. Название отсылает к статье 31 УК РФ: «Лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление, если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения этого преступления до конца».
Это и есть выход для тех, кто попался на уловки вербовщиков, но ещё не совершил преступление.
Что делать прямо сейчас, если тебя втягивают
Не выполняй задание:
– не иди на встречу;
– не передавай вещи;
– не покупай то, что просят;
– не отправляй фото и видео;
– не выполняй «задание».
Не удаляй переписку:
– сохрани все сообщения и голосовые;
– запиши аккаунты и номера;
– сделай скрины и фото.
Расскажи тому, кому доверяешь:
– маме или папе;
– старшему брату или сестре;
– другу или подруге;
– учителю или школьному психологу.
Сообщи в полицию:
– с мобильного телефона – 102;
– с городского – 02 или 102.
Как действуют вербовщики
Они умелые манипуляторы. Изучают тебя и твои интересы, завоёвывают доверие. У них есть сценарии на любой случай. Вот самые распространённые:
– предлагают быстрый заработок за «простое задание»: фото, передача посылки, поджог;
– знакомый из любимой игры предлагает выполнять задания в реальном мире;
– девушка из Сети просит передать или забрать что-то важное – «доверяет только тебе»;
– «сотрудник спецслужб» предлагает «особое задание» под грифом «секретно»;
– на новой работе вместо обычных задач начинают давать странные просьбы, а потом угрожают;
– частный канал или игровой клан просит «проявить себя» через задание.
Какие фразы должны насторожить
Если тебя пугают, торопят, заставляют молчать или предлагают сделать что-то тайно – это не квест и не подработка.
Угрозы и шантаж:
– «Мы сохранили доказательства. Сдашь нас – сядешь сам».
– «Мы знаем, где живёшь ты и твои родные».
– «Ты будешь делать, что я скажу, или эти фото уйдут в школу, родителям, в полицию».
Манипуляция чувством вины:
– «Мы тебе доверяли, а ты нас предаёшь».
– «Настоящие мужики доводят дело до конца».
– «Ты же не хочешь, чтобы мама узнала?»
Давление и запугивание:
– «Кроме нас, ты никому не нужен».
– «Ты ни на что не способен».
– «Единственный способ избежать тюрьмы — сделать всё и скрыться».
Лесть:
– «Ты — особенный, только ты можешь помочь».
– «Я сразу понял, что тебе можно доверять».
– «Не каждому поручают такие задания».
Срочность:
– «Не выйдешь на связь — станет только хуже».
– «Решать нужно прямо сейчас».
– «У тебя есть всего несколько минут».
Важно помнить
Статья 31 УК РФ позволяет избежать наказания, если ты добровольно отказался от преступления. Но если ты решил отказаться, а властям об этом не сообщил вовремя — могут привлечь за подготовку к преступлению. Поэтому главный шаг – не молчать.