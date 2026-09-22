



Волгоградских подростков учат противостоять вербовщикам, которые склоняют молодых людей к поджогам, подрывам и другим преступлениям. Проект «Выход31» объясняет, как распознать манипуляцию и что делать, чтобы избежать ответственности.

Проект создан АНО «Национальные приоритеты» в ответ на участившиеся попытки вовлечь молодых россиян в теракты и диверсии. Название отсылает к статье 31 УК РФ: «Лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление, если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения этого преступления до конца».

Это и есть выход для тех, кто попался на уловки вербовщиков, но ещё не совершил преступление.

Что делать прямо сейчас, если тебя втягивают

Не выполняй задание:

– не иди на встречу;

– не передавай вещи;

– не покупай то, что просят;

– не отправляй фото и видео;

– не выполняй «задание».

Не удаляй переписку:

– сохрани все сообщения и голосовые;

– запиши аккаунты и номера;

– сделай скрины и фото.

Расскажи тому, кому доверяешь:

– маме или папе;

– старшему брату или сестре;

– другу или подруге;

– учителю или школьному психологу.

Сообщи в полицию:

– с мобильного телефона – 102;

– с городского – 02 или 102.

Как действуют вербовщики

Они умелые манипуляторы. Изучают тебя и твои интересы, завоёвывают доверие. У них есть сценарии на любой случай. Вот самые распространённые:

– предлагают быстрый заработок за «простое задание»: фото, передача посылки, поджог;

– знакомый из любимой игры предлагает выполнять задания в реальном мире;

– девушка из Сети просит передать или забрать что-то важное – «доверяет только тебе»;

– «сотрудник спецслужб» предлагает «особое задание» под грифом «секретно»;

– на новой работе вместо обычных задач начинают давать странные просьбы, а потом угрожают;

– частный канал или игровой клан просит «проявить себя» через задание.

Какие фразы должны насторожить

Если тебя пугают, торопят, заставляют молчать или предлагают сделать что-то тайно – это не квест и не подработка.

Угрозы и шантаж:

– «Мы сохранили доказательства. Сдашь нас – сядешь сам».

– «Мы знаем, где живёшь ты и твои родные».

– «Ты будешь делать, что я скажу, или эти фото уйдут в школу, родителям, в полицию».

Манипуляция чувством вины:

– «Мы тебе доверяли, а ты нас предаёшь».

– «Настоящие мужики доводят дело до конца».

– «Ты же не хочешь, чтобы мама узнала?»

Давление и запугивание:

– «Кроме нас, ты никому не нужен».

– «Ты ни на что не способен».

– «Единственный способ избежать тюрьмы — сделать всё и скрыться».

Лесть:

– «Ты — особенный, только ты можешь помочь».

– «Я сразу понял, что тебе можно доверять».

– «Не каждому поручают такие задания».

Срочность:

– «Не выйдешь на связь — станет только хуже».

– «Решать нужно прямо сейчас».

– «У тебя есть всего несколько минут».

Важно помнить

Статья 31 УК РФ позволяет избежать наказания, если ты добровольно отказался от преступления. Но если ты решил отказаться, а властям об этом не сообщил вовремя — могут привлечь за подготовку к преступлению. Поэтому главный шаг – не молчать.