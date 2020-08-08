Общество

Вопрос о спасении Маркса лидер волгоградских коммунистов назвала провокацией

Общество 08.08.2020 21:47
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08.08.2020 21:47


Памятник, установленный немецкому философу и экономисту, автору знаменитого "Капитала" Карлу Марксу, простоявшему около 50 лет в квартале жилых домов в Волгограде, рушится на глазах местных жителей. "Мы привыкли к нему как к родному. Все эти годы за ним постоянно ухаживали коммунальные службы, но в последнее время, видимо, все про него забыли, - поделились с журналистами ИА "Высота 102" жители дома №52 по улице Кузнецова в Краснооктябрьском районе. - Но ведь он был не просто величайшей личностью, признанным мыслителем тысячелетия,  но и человеком, с именем которого тесно связана история нашей страны. И даже несмотря на то, что и мир изменился, и мы живем в другой стране, ему и сегодня открывают памятники". 

По словам горожан, они звонили в комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, но там ответили, что такой объект в их реестре не значится, помочь ничем не могут.  "Но будет очень обидно, если наш Маркс рухнет. Может быть, кто-то сможет решить вопрос с ремонтом, тем более что еще недавно с этим проблем не было", - спрашивают жители.
Судьбу постамента, на котором установлен бюст основателю коммунистического движения, теоретику и вождю мирового пролетариата, журналист редакции попыталась выяснить у лидера волгоградских коммунистов Тамары Головачевой. "К нам по этому вопросу никто не обращался, - заявила Тамара Петровна. - А если нет письменного заявления, то о чем говорить?". Затем добавила, что денег на ремонт памятников у КПРФ нет, "а если Маркс - это не памятник, а постамент, то тем более". Потом посоветовала обратиться в администрацию Краснооктябрьского района. А вопрос-предложение скинуться по копеечке, включая волгоградских коммунистов, и вовсе назвала провокацией. "Вот вы зачем мне этот вопрос задаете, зачем?" - повторяла она. 
Отреагировал на судьбу бюста депутат городской думы от КПРФ Илья Кравченко. "Я готов и с людьми встретиться, и на ремонт скинуться, - признался он в ответ на наш рассказ. - Но люди сами должны проявить инициативу, обратиться с заявлением. В любом случае, если это нужно не одному человеку, а многим людям, которые там живут, то и решение совместными усилиями можно найти. Если мы бюст Сталину поставили, то почему бы не отремонтировать постамент Марксу?", - заключил он.
Действительно, почему? И обязательно ли разводить волокиту с обращениями в различные инстанции, если все и так понятно? 







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