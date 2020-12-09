



Семья Гусевых из Кировского района Волгограда опасается за жизнь и здоровье своего близкого человека, прикованного к постели тяжелой болезнью. Как рассказал ИА «Высота 102» Виталий Гусев, из-за проблем с отоплением в их квартире больше всего страдает его брат, инвалид первой группы.





«С начала отопительного сезона батареи в нашей квартире № 8 по ул. Воронкова, 27 никогда по-настоящему не были горячими. А с наступлением морозов все стало еще хуже. В квартире всего 16-17 градусов тепла. И то, такая температура поднимается, когда мы включаем все газовые конфорки. А в коридоре – вообще 11-12! В квартире живет мой брат, который уже много лет прикован к постели. Если мы хоть двигаемся, то он позволить себе такой роскоши не может. И мерзнет даже под несколькими одеялами», - рассказывает волгоградец. Виталий Гусев уже обращался с жалобами в администрацию Кировского района, в администрацию области, однако безрезультатно. «Мы требовали, чтобы к нам пришла комиссия и зафиксировала холод в квартире. И, конечно, чтобы нам произвели перерасчет за услугу, которая оказывается некачественно», - говорит Виталий.





Раньше управлением дома занималась скандальная УК «Гала-Парк», на работу которой неоднократно жаловались волгоградцы из разных районов города. Теперь администрация Кировского района назначила для старых двухэтажек новую управляющую компанию – «Жилищный стандарт», которая приступила к своим обязанностям в конце ноября. Правда, эффекта от смены УК жители не почувствовали. «Платим мы почти по 5 тысяч рублей за то, что замерзаем в своих квартирах, - возмущается Виталий. – Про мусорные завалы около дома уже и не говорим».

Жители старых двухэтажек в Кировском районе Волгограда, расположенных в районе остановки «Угол парка», уже давно жалуются на трудности бытия и проблемы с бесконечной сменой управляющих компаний. На днях, например, из-за «рванувшего» рядом с домом №19 по ул. Кедровая водопровода ледяная вода залила один из подъездов двухэтажки. Причем подземный ручей бил всю ночь и только к обеду следующего дня сюда добрались рабочие. Однако только часть домов в этом районе признана аварийными. У обитателей других двухэтажек практически нет шансов вырваться из этого «гетто» и пожить в человеческих условиях.



