Индексация пенсий, удаленка в законе и налог на вклады: волгоградцы будут жить в 2021 году в новых реалиях
Общество 04.01.2021 13:24
0
04.01.2021 13:24
В 2021 году вступили в действие новые законы, правила и налоги. Так какие же изменения в различных сферах жизни ожидают волгоградцев и всех россиян? Коротко – о главном.
МРОТ, маткапитал и пенсии
Так, с 1 января вырос МРОТ (в 2021 году он составил 42% медианной зарплаты, или 12 792 рубля) и прожиточный минимум (на душу населения в целом по России он составил 44,2% медианного дохода, или 11 653 рубля).
Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 6,3%.
Маткапитал на первого ребенка составил 483 881,83 руб., если рождается второй - еще 155 550 рублей. Маткапитал на второго ребенка, если за первого еще не получали, составил 639 431,83 руб.
НДФЛ 15% на доходы свыше 5 млн рублей
Повышенная ставка НДФЛ (15%) устанавливается на доходы свыше 5 млн руб. в год. Полученные от такого повышения средства будут адресно направляться на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями».
В то же время, если человек продал квартиру или машину, получил крупную выплату по страховке, его доход может превысить порог в 5 млн руб., однако это будет разовое превышение и облагаться повышенным налогом эта сделка не будет.
Налог на высокие доходы по вкладам
НДФЛ со стандартной ставкой в 13% теперь будет облагаться сумма процентов по вкладам, которая превышает проценты с одного миллиона рублей по ключевой ставке Банка России.
Новые проблемы для водителей
С 1 января вступил в силу скандальный приказ Минздрава, который несколько раз уже откладывали. Приказ утверждает новый порядок медосвидетельствования водителей. Проще говоря, получения водительской медсправки. Согласно ему, кровь на специфический маркер будут брать у всех водителей. В результате стоимость справки вырастет в разы, а время на ее получения растянется на неделю.
31 декабря 2020 года истек указ Владимира Путина о продлении срока водительских прав из-за пандемии. Автолюбители, у которых действие документа закончилось с 1 февраля по 15 июля, должны за 10 дней поменять документы. Иначе им грозит штраф от 5 до 15 тыс. рублей или арест авто и отстранение от управления по ч. 1 ст. 12.7 Административного кодекса.
Удаленку оформили в закон
Внесены изменения в Трудовой кодекс, касающиеся работы на удаленке. Теперь любое нарушение личного времени сотрудника, работающего в таком режиме, может рассматриваться как сверхурочка, которая должна быть оплачена. Правда, как это будет выглядеть в реальности, ясности нет. Также сотрудник должен будет все рабочее время быть на связи с работодателем и отвечать на его звонки.
Долги по ЖКХ придется заплатить
С 1 января неплательщиков услуг ЖКХ снова ждут пени и штрафы. Напомним, что с 6 апреля по 31 декабря был введён мораторий на санкции для должников. Более того, теперь коммунальные услуги снова могут отключать за долги.
Курить будет дорого
В России с 1 апреля начинает действовать закон о единой минимальной цене на табачную продукцию. Единая цена будет рассчитываться на основе минимального значения ставки акциза на пачку табачной продукции, ставки налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента. С учетом запланированного повышения акцизов в 2021 году "минималка" может составить уже 107,78 рубля, в 2022 году - 111,98 рубля за пачку сигарет.
Повышение тарифов на коммуналку
В Волгоградской области повышение тарифов на коммунальные услуги произойдет в среднем на 3,8%. Новые расценки будут действовать с 1 июля 2021 года. Больше всего подорожает электроэнергия, а вот тарифы на вывоз мусора несколько снизятся.
Реклама
Коммунальщики залатали водопровод в Краснооктябрьском районе Волгограда04.01.2021 16:17
Общество 04.01.2021 16:17
Мэр Волжского поручил оказать помощь семье погибшего из-за порыва на теплотрассе04.01.2021 14:09
Общество 04.01.2021 14:09
Коронавирус унес жизни четырех жителей Волгоградской области04.01.2021 12:46
Общество 04.01.2021 12:46
Упавший в яму с кипятком пожилой мужчина скончался в больнице Волгограда04.01.2021 10:42
Общество 04.01.2021 10:42
В Волжском полностью восстановлена подача тепла после крупной аварии04.01.2021 10:09
Общество 04.01.2021 10:09
Порыв трубы с кипятком в Волжском: что сняли камеры03.01.2021 19:14
Общество 03.01.2021 19:14
Общественный транспорт в Волжском пустили в объезд порыва03.01.2021 16:41
Общество 03.01.2021 16:41
Не дожили до пенсии: в Волгоградской области коронавирус унес жизни еще четырех человек03.01.2021 16:37
Общество 03.01.2021 16:37
Порыв теплотрассы в Волжском оставил без горячей воды и отопления несколько микрорайонов03.01.2021 14:30
Общество 03.01.2021 14:30
В Волгоградской области заболеваемость коронавирусом падает третий день03.01.2021 13:40
Общество 03.01.2021 13:40
Хоть что-то хорошее: о чем приятно вспомнить волгоградцам в 2020 году03.01.2021 12:46
Общество 03.01.2021 12:46
Гололед и туман задержатся в Волгоградской области до понедельника02.01.2021 18:13
Общество 02.01.2021 18:13
КСП Волгоградской области: врачам «зажимали» доплаты за лечение коронавирусных больных02.01.2021 17:20
Общество 02.01.2021 17:20
Погода не виновата: в волгоградском аэропорту объяснили отмену рейсов02.01.2021 16:06
Общество 02.01.2021 16:06
На посту ДПС под Волгоградом встретили VIP-гостя02.01.2021 13:49
Общество 02.01.2021 13:49
Реклама