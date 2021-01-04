Общество

Индексация пенсий, удаленка в законе и налог на вклады: волгоградцы будут жить в 2021 году в новых реалиях

Общество 04.01.2021 13:24
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04.01.2021 13:24


В 2021 году вступили в действие новые законы, правила и налоги. Так какие же изменения в различных сферах жизни ожидают волгоградцев и всех россиян? Коротко – о главном.  

МРОТ, маткапитал и пенсии
Так, с 1 января вырос МРОТ (в 2021 году он составил 42% медианной зарплаты, или 12 792 рубля) и прожиточный минимум (на душу населения в целом по России он составил 44,2% медианного дохода, или 11 653 рубля).
Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 6,3%. 
Маткапитал на первого ребенка составил 483 881,83 руб., если рождается второй - еще 155 550 рублей. Маткапитал на второго ребенка, если за первого еще не получали, составил 639 431,83 руб. 

НДФЛ 15% на доходы свыше 5 млн рублей
Повышенная ставка НДФЛ (15%) устанавливается на доходы свыше 5 млн руб. в год. Полученные от такого повышения средства будут адресно направляться на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями».
В то же время, если человек продал квартиру или машину, получил крупную выплату по страховке, его доход может превысить порог в 5 млн руб., однако это будет разовое превышение и облагаться повышенным налогом эта сделка не будет. 
Налог на высокие доходы по вкладам
НДФЛ со стандартной ставкой в 13% теперь будет облагаться сумма процентов по вкладам, которая превышает проценты с одного миллиона рублей по ключевой ставке Банка России.

Новые проблемы для водителей
С  1 января вступил в силу скандальный  приказ Минздрава, который несколько раз уже откладывали. Приказ утверждает новый порядок медосвидетельствования водителей. Проще говоря, получения водительской медсправки. Согласно ему, кровь на специфический маркер будут брать у всех водителей. В результате стоимость справки вырастет в разы, а время на ее получения растянется на неделю. 
31 декабря 2020 года истек указ Владимира Путина о продлении срока водительских прав из-за пандемии. Автолюбители, у которых действие документа  закончилось с 1 февраля по 15 июля, должны за 10 дней поменять документы. Иначе им грозит штраф от 5 до 15 тыс. рублей или арест авто и отстранение от управления по ч. 1 ст. 12.7 Административного кодекса.

Удаленку оформили в закон
Внесены изменения в Трудовой кодекс, касающиеся работы на удаленке. Теперь любое нарушение личного времени сотрудника, работающего в таком режиме, может рассматриваться как сверхурочка, которая должна быть оплачена. Правда, как это будет выглядеть в реальности, ясности  нет. Также сотрудник должен будет все рабочее время быть на связи с работодателем и отвечать на его звонки. 

Долги по ЖКХ придется заплатить
С 1 января неплательщиков услуг ЖКХ снова ждут пени и штрафы.  Напомним, что с 6 апреля по 31 декабря был введён мораторий на санкции для должников. Более того, теперь коммунальные услуги снова могут отключать за долги. 
Курить будет дорого
В России с 1 апреля начинает действовать закон о  единой минимальной цене на табачную продукцию. Единая цена будет рассчитываться на основе минимального значения ставки акциза на пачку табачной продукции, ставки налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента. С учетом запланированного повышения акцизов  в 2021 году "минималка" может составить уже 107,78 рубля, в 2022 году  - 111,98 рубля за пачку сигарет.

Повышение тарифов на коммуналку
В Волгоградской области повышение тарифов на коммунальные услуги произойдет в среднем на 3,8%. Новые расценки будут действовать с 1 июля 2021 года. Больше всего подорожает электроэнергия, а вот тарифы на вывоз мусора несколько снизятся. 

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