



В 2021 году вступили в действие новые законы, правила и налоги. Так какие же изменения в различных сферах жизни ожидают волгоградцев и всех россиян? Коротко – о главном.





МРОТ, маткапитал и пенсии

Так, с 1 января вырос МРОТ (в 2021 году он составил 42% медианной зарплаты, или 12 792 рубля) и прожиточный минимум (на душу населения в целом по России он составил 44,2% медианного дохода, или 11 653 рубля).

Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 6,3%.

Маткапитал на первого ребенка составил 483 881,83 руб., если рождается второй - еще 155 550 рублей. Маткапитал на второго ребенка, если за первого еще не получали, составил 639 431,83 руб.





НДФЛ 15% на доходы свыше 5 млн рублей

Повышенная ставка НДФЛ (15%) устанавливается на доходы свыше 5 млн руб. в год. Полученные от такого повышения средства будут адресно направляться на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями».

В то же время, если человек продал квартиру или машину, получил крупную выплату по страховке, его доход может превысить порог в 5 млн руб., однако это будет разовое превышение и облагаться повышенным налогом эта сделка не будет.

Налог на высокие доходы по вкладам

НДФЛ со стандартной ставкой в 13% теперь будет облагаться сумма процентов по вкладам, которая превышает проценты с одного миллиона рублей по ключевой ставке Банка России.





Новые проблемы для водителей

С 1 января вступил в силу скандальный приказ Минздрава, который несколько раз уже откладывали. Приказ утверждает новый порядок медосвидетельствования водителей. Проще говоря, получения водительской медсправки. Согласно ему, кровь на специфический маркер будут брать у всех водителей. В результате стоимость справки вырастет в разы, а время на ее получения растянется на неделю.

31 декабря 2020 года истек указ Владимира Путина о продлении срока водительских прав из-за пандемии. Автолюбители, у которых действие документа закончилось с 1 февраля по 15 июля, должны за 10 дней поменять документы. Иначе им грозит штраф от 5 до 15 тыс. рублей или арест авто и отстранение от управления по ч. 1 ст. 12.7 Административного кодекса.





Удаленку оформили в закон

Внесены изменения в Трудовой кодекс, касающиеся работы на удаленке. Теперь любое нарушение личного времени сотрудника, работающего в таком режиме, может рассматриваться как сверхурочка, которая должна быть оплачена. Правда, как это будет выглядеть в реальности, ясности нет. Также сотрудник должен будет все рабочее время быть на связи с работодателем и отвечать на его звонки.





Долги по ЖКХ придется заплатить

С 1 января неплательщиков услуг ЖКХ снова ждут пени и штрафы. Напомним, что с 6 апреля по 31 декабря был введён мораторий на санкции для должников. Более того, теперь коммунальные услуги снова могут отключать за долги.

Курить будет дорого

В России с 1 апреля начинает действовать закон о единой минимальной цене на табачную продукцию. Единая цена будет рассчитываться на основе минимального значения ставки акциза на пачку табачной продукции, ставки налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента. С учетом запланированного повышения акцизов в 2021 году "минималка" может составить уже 107,78 рубля, в 2022 году - 111,98 рубля за пачку сигарет.





Повышение тарифов на коммуналку

В Волгоградской области повышение тарифов на коммунальные услуги произойдет в среднем на 3,8%. Новые расценки будут действовать с 1 июля 2021 года. Больше всего подорожает электроэнергия, а вот тарифы на вывоз мусора несколько снизятся.



