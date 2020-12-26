Рекорд заболеваемости COVID-19 побит в Волгоградской области

Здравоохранение 26.12.2020 12:14
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26.12.2020 12:14
Суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией в Волгоградской области составила 281 человек – это самый высокий показатель за время наблюдений, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт правительства стопкоронавирус.рф. Накануне, напомним, число заболевших за сутки составляло 279 человек. Подтверждена смерть 6 пациентов инфекционных стационаров. В скорбном списке сегодня 433 человека.
Уже более 34 тысяч случаев коронавирусной инфекции выявлено в Волгоградской области. В числе выздоровевших указано свыше 32,3 тысячи человек. За сутки излечились от китайского вируса 282 пациента.
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