Рекорд заболеваемости COVID-19 побит в Волгоградской области





Суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией в Волгоградской области составила 281 человек – это самый высокий показатель за время наблюдений, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт правительства стопкоронавирус.рф. Накануне, напомним, число заболевших за сутки составляло 279 человек. Подтверждена смерть 6 пациентов инфекционных стационаров. В скорбном списке сегодня 433 человека.

Уже более 34 тысяч случаев коронавирусной инфекции выявлено в Волгоградской области. В числе выздоровевших указано свыше 32,3 тысячи человек. За сутки излечились от китайского вируса 282 пациента.



