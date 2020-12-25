Приговоренный к сносу дом в Волгограде пообещали пока не трогать





Сегодня представители администрации Краснооктябрьского района провели консультационную встречу с жителями домов по ул. Чистоозерной, которые Волгоградский облсуд по иску администрации признал незаконными строениями. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации, владельцам спорных объектов недвижимости предложили выступить с инициативой заключения мирового соглашения, так как в соответствии с требованиями законодательства в данной ситуации она должна исходить от граждан. Жителям разъяснили механизм подготовки и направления мирового соглашения. Утверждение данного документа судом позволит собственникам привести документы в соответствие с требованиями законодательства и продолжить эксплуатацию зданий на законных основаниях, пояснили чиновники. Также представители администрации Краснооктябрьского района проинформировали жителей, что на период подготовки и утверждения мирового соглашения, действия, связанные с демонтажем строений, предприниматься не будут.