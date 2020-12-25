Приговоренный к сносу дом в Волгограде пообещали пока не трогать

Общество 25.12.2020 21:06
0
25.12.2020 21:06
Сегодня представители администрации Краснооктябрьского района провели консультационную встречу с жителями домов по ул. Чистоозерной, которые Волгоградский облсуд по иску администрации признал незаконными строениями. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации, владельцам спорных объектов недвижимости предложили выступить с инициативой заключения мирового соглашения, так как в соответствии с требованиями законодательства в данной ситуации она должна исходить от граждан. Жителям разъяснили механизм подготовки и направления мирового соглашения. Утверждение данного документа судом позволит собственникам привести документы в соответствие с требованиями законодательства и продолжить эксплуатацию зданий на законных основаниях, пояснили чиновники. Также представители администрации Краснооктябрьского района проинформировали жителей, что на период подготовки и утверждения мирового соглашения, действия, связанные с демонтажем строений, предприниматься не будут.
Напомним, об этой ситуации ИА «Высота 102» сообщало в материале «Мой сын побеждал за Россию, а Россия делает его бомжем»: в Волгограде суд постановил снести дом с инвалидами и детьми». Из-за отсутствия разрешения на строительство дома суд признал многоквартирный дом самовольной постройкой. После исполнения решения суда люди могли остаться на улице.
Реклама
На дороги Волгограда вышли дорожные машины в "масках" Деда Мороза и Снегурочки25.12.2020 21:46
Общество 25.12.2020 21:46
Волгоградцам предложили не выходить из дома в новогоднюю ночь25.12.2020 17:27
Общество 25.12.2020 17:27
Скользкая погода: сильный ветер и гололед ожидают в Волгоградской области25.12.2020 17:13
Общество 25.12.2020 17:13
Такого мы не видели: проведенный чиновниками аукцион поразил волгоградских антимонопольщиков25.12.2020 16:23
Общество 25.12.2020 16:23
В Волгограде Белый Бык готов вырваться на свободу25.12.2020 16:06
Общество 25.12.2020 16:06
Четыре сыночка: первая в этом году тройня выписана из волгоградского перинатального центра25.12.2020 15:36
Общество 25.12.2020 15:36
Он сказал – поехали!: открытие дороги имени Максима Загорулько в Волгограде сняли сверху25.12.2020 13:34
Общество 25.12.2020 13:34
Группа ВТБ: южане сократили спрос на шампанское перед Новым годом25.12.2020 12:50
Общество 25.12.2020 12:50
«Дистант сделал нас сильнее»: ректор медицинского университета об итогах уходящего года25.12.2020 09:31
Общество 25.12.2020 09:31
Вынесли 40 ведер: фекалиями затопило соседей легендарного Дома Павлова в Волгограде24.12.2020 20:28
Общество 24.12.2020 20:28
Волгоградские поезда встают на московские рельсы: новое в расписании24.12.2020 20:13
Общество 24.12.2020 20:13
"Высота 102" помогла включить горячую воду в проблемной новостройке под Волгоградом24.12.2020 17:45
Общество 24.12.2020 17:45
Ждали много лет: в Волгограде еще несколько разваливающихся домов признали аварийными24.12.2020 16:56
Общество 24.12.2020 16:56
Есть заказ: в Волгоградской области спустя 10 лет возобновляют движение поезда до Урюпинска24.12.2020 14:47
Общество 24.12.2020 14:47
В Волгограде техникум и академия незаконно зарабатывали на студентах24.12.2020 14:21
Общество 24.12.2020 14:21
Реклама