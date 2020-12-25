



279 новых случаев коронавируса выявлено в Волгоградской области за последние сутки. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус.рф. С начала недели это самый большой суточный показатель заболеваемости.

Число погибших увеличилось на 5 человек. Всего в регионе с начала пандемии скончалось 427 зараженных.

Официально COVID-19 в Волгоградской области подтвердили у 33771 человека. Чуть более 32 тысяч уже выздоровели, в том числе 262 - за минувший день.



