Здравоохранение 25.12.2020 12:31
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25.12.2020 12:31
279 новых случаев коронавируса выявлено в Волгоградской области за последние сутки. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус.рф. С начала недели это самый большой суточный показатель заболеваемости.
Число погибших увеличилось на 5 человек. Всего в регионе с начала пандемии скончалось 427 зараженных.
Официально COVID-19 в Волгоградской области подтвердили у 33771 человека. Чуть более 32 тысяч уже выздоровели, в том числе 262 - за минувший день.
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