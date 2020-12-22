Экономика

Новогодние сюрпризы для пользователей СберKids

Экономика 22.12.2020 10:07 Новости компаний
0
22.12.2020 10:07 Новости компаний


В преддверии Нового года Сбер в приложении СберKids дарит подарки своим маленьким клиентам. А также совместно с социальной сетью Likee запускает магический челлендж #МечтыСберKids, в котором могут принять участие все желающие.
С 15 декабря по 10 января 2021 года нужно открыть в приложении СберKids копилку и назвать её #МечтыСберKids. Все участники, активирующие копилку, получат подарок — набор стикеров «ВКонтакте». А 30 счастливчиков получат возможность стать обладателями смартфонов или беспроводных наушников, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Победители будут названы в январе, участникам придёт СМС с паролем, который необходимо отправить организаторам для получения своего приза.
Чтобы открыть копилку, надо:
• если у ребёнка уже есть виртуальная карта СберKids, открыть приложение СберKids и авторизоваться;
• выбрать на нижней панели экрана вкладку «Копилка и желания», потянуть вверх всплывающее меню, выбрать «Коплю сам» и ввести название копилки #МечтыСберKids;
• если у ребёнка нет виртуальной карты СберKids, то маме или папе необходимо выпустить карту СберKids в своём мобильном приложении СберБанк Онлайн, затем установить приложение СберKids на смартфон ребёнка и открыть копилку.
Также для создания новогоднего настроения Сбер приглашает детей и родителей принять участие в челлендже #МечтыСберKids в социальной сети Likee и загадать своё самое сокровенное желание.
Для того чтобы принять участие в челлендже, надо:
• снять видео под специальный трек от СберKids в Likee;
• пока идёт трек, отсчитывать удары пальцами и делать танцевальные движения челленджа;
• как только трек заканчивается, за три секунды произнести своё желание.
«Новый год — время чудес и волшебства. Поэтому важно не упустить свой шанс и загадать желание, чтобы оно обязательно исполнилось в 2021 году. СберKids запускает для детей новую традицию загадывания желаний на Новый год в популярном у них формате челленджа в социальной сети Likee. Мы также приготовили подарки для наших маленьких клиентов, открывших копилку в СберKids. В таком игровом формате мы знакомим детей с функционалом нашего приложения и основами финансовой грамотности»,– говорит Александра Алтухова, Директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка.
СберKids — мобильное приложение для детей от 6 до 14 лет со встроенной виртуальной банковской картой. С помощью приложения удобно давать ребёнку деньги и следить за его тратами. Ребёнок учится совершать первые покупки самостоятельно, в том числе оплачивать картой, но под присмотром родителей.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

2-ком.кв-ра в сданном доме ЖК "Бейкер стрит".Всего 3,5 млн р.!

Подвесные потолки Армстронг. Плита - 85 руб./шт.. 95 50 05; 95 50 06

Экспресс-тесты для выявления антител класса IgG/IgM
Экономика
22.12.2020 14:02
Экономика 22.12.2020 14:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.12.2020 11:38
Экономика 22.12.2020 11:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.12.2020 19:58
Экономика 21.12.2020 19:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.12.2020 17:41
Экономика 21.12.2020 17:41
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.12.2020 12:28
Экономика 21.12.2020 12:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.12.2020 10:54
Экономика 21.12.2020 10:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.12.2020 10:30
Экономика 21.12.2020 10:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.12.2020 09:03
Экономика 21.12.2020 09:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.12.2020 08:34
Экономика 21.12.2020 08:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.12.2020 17:05
Экономика 20.12.2020 17:05
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.12.2020 20:22
Экономика 18.12.2020 20:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.12.2020 18:38
Экономика 18.12.2020 18:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.12.2020 17:35
Экономика 18.12.2020 17:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.12.2020 16:40
Экономика 18.12.2020 16:40
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.12.2020 16:34
Экономика 18.12.2020 16:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:02
Банк «Открытие» предложил новые условия обмена валютыСмотреть фотографии
13:32
«Сожгли и украли батареи»: аварийный дом в Волгограде промерз из-за жильцов-забулдыгСмотреть фотографии
13:27
В Волгограде заработал бесплатный номер Деда Мороза и Снегурочки для абонентов МТССмотреть фотографии
13:13
«Мой сын побеждал за Россию, а Россия делает его бомжем»: в Волгограде суд постановил снести дом с инвалидами и детьмиСмотреть фотографии
12:40
В Волгоградской области замедлилась скорость распространения коронавирусаСмотреть фотографии
12:13
Изверг Недомерков сядет на 14 лет: в Волгограде ревнивец сжег соперника заживоСмотреть фотографии
11:03
Волгоградский ковид-диссидент надеется найти правду в СочиСмотреть фотографии
10:57
Предприятия ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго отмечают День ЭнергетикаСмотреть фотографии
10:43
Путин поставил точку в вопросе перехода Волгоградской области на московское времяСмотреть фотографии
10:17
Зампрокурора Волгоградской области лично выйдет на связь с жителями трех районовСмотреть фотографии
10:07
Новогодние сюрпризы для пользователей СберKidsСмотреть фотографии
09:19
"Самый теплый день": Волжские тепловые сети отмечают свой профессиональный праздникСмотреть фотографии
09:14
Президент в пойме и салют: в Волгограде утвердили программу празднования Нового годаСмотреть фотографии
09:00
Зловонную жижу под видом кристальной воды продают селянам в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:44
Можно ли зарегистрировать права собственности квартиры онлайн 1?Смотреть фотографии
07:41
Антитела к COVID-19 нашли у 39% протестированных в ЦКДЛ жителей ВолгоградаСмотреть фотографии
05:33
Компания из Чечни требует денег с заказчика мусороперерабатывающего комплекса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:07
Декан Волгоградского технического университета умер от коронавирусаСмотреть фотографии
19:57
В Волгограде участнику кровавой расправы из-за ссоры в чате продлили арестСмотреть фотографии
17:47
Под Волгоградом чау-чау изуродовала дачнице лицоСмотреть фотографии
17:07
Главный технолог "Виво маркет" рассказала правду о еде в школьных столовых ВолгоградаСмотреть фотографии
16:55
Губернатор Волгоградской области вошел в состав ГоссоветаСмотреть фотографии
16:14
Опыт и новые знания: слушатели инновационных программ в ВолГУ повышают квалификацию в рамках федерального проектаСмотреть фотографии
15:46
Пили и дули: в Волгограде разгоряченные алкоголем водители попали на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:12
Стало известно, какие подарки волгоградцы найдут под новогодней елкойСмотреть фотографии
14:46
Жители Котельниково активно участвуют в движении «Котельниково – Земля Героев»Смотреть фотографии
14:40
Жителя Волгоградской области подстрелили на охотеСмотреть фотографии
13:58
Температура под контролем: тепловизор «Ростелекома» поможет защитить от инфекций посетителей ТЦ «Космос» в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:50
В центре Волгограда засияют гигантские новогодние свечиСмотреть фотографии
13:47
В Волгоградской области ищут пропавшего рыбакаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 