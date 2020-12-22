Новогодние сюрпризы для пользователей СберKids

Экономика 22.12.2020 10:07 Новости компаний
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22.12.2020 10:07 Новости компаний
В преддверии Нового года Сбер в приложении СберKids дарит подарки своим маленьким клиентам. А также совместно с социальной сетью Likee запускает магический челлендж #МечтыСберKids, в котором могут принять участие все желающие.
С 15 декабря по 10 января 2021 года нужно открыть в приложении СберKids копилку и назвать её #МечтыСберKids. Все участники, активирующие копилку, получат подарок — набор стикеров «ВКонтакте». А 30 счастливчиков получат возможность стать обладателями смартфонов или беспроводных наушников, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Победители будут названы в январе, участникам придёт СМС с паролем, который необходимо отправить организаторам для получения своего приза.
Чтобы открыть копилку, надо:
• если у ребёнка уже есть виртуальная карта СберKids, открыть приложение СберKids и авторизоваться;
• выбрать на нижней панели экрана вкладку «Копилка и желания», потянуть вверх всплывающее меню, выбрать «Коплю сам» и ввести название копилки #МечтыСберKids;
• если у ребёнка нет виртуальной карты СберKids, то маме или папе необходимо выпустить карту СберKids в своём мобильном приложении СберБанк Онлайн, затем установить приложение СберKids на смартфон ребёнка и открыть копилку.
Также для создания новогоднего настроения Сбер приглашает детей и родителей принять участие в челлендже #МечтыСберKids в социальной сети Likee и загадать своё самое сокровенное желание.
Для того чтобы принять участие в челлендже, надо:
• снять видео под специальный трек от СберKids в Likee;
• пока идёт трек, отсчитывать удары пальцами и делать танцевальные движения челленджа;
• как только трек заканчивается, за три секунды произнести своё желание.
«Новый год — время чудес и волшебства. Поэтому важно не упустить свой шанс и загадать желание, чтобы оно обязательно исполнилось в 2021 году. СберKids запускает для детей новую традицию загадывания желаний на Новый год в популярном у них формате челленджа в социальной сети Likee. Мы также приготовили подарки для наших маленьких клиентов, открывших копилку в СберKids. В таком игровом формате мы знакомим детей с функционалом нашего приложения и основами финансовой грамотности»,– говорит Александра Алтухова, Директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка.
СберKids — мобильное приложение для детей от 6 до 14 лет со встроенной виртуальной банковской картой. С помощью приложения удобно давать ребёнку деньги и следить за его тратами. Ребёнок учится совершать первые покупки самостоятельно, в том числе оплачивать картой, но под присмотром родителей.
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