Расследования

Под Волгоградом чау-чау изуродовала дачнице лицо

Расследования 21.12.2020 10:21
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21.12.2020 10:21


Жительнице Волжского, которая в октябре прошлого года пострадала от укуса собаки, выплатят компенсацию морального вреда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, по решению суда владелец собаки выплатит пострадавшей 40 тысяч рублей.
Судом установлено, что 57-летнюю женщину укусила собака породы чау-чау на территории дачного участка  СНТ "Коммунальник". Пострадавшей были причинены телесные повреждения в виде ран на верхней губе и подбородке, с которыми она была госпитализирована в медицинское учреждение. После заживления ран у женщины остались рубцы на лице, которые являются неизгладимыми. Для их устранения требуется оперативное вмешательство.
Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу, что владелец чау-чау не обеспечил надлежащее содержание собаки и не принял мер по предотвращению случившегося. Ответчик обжаловал это решение, но Волгоградский областной суд оставил его без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

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