Под Волгоградом чау-чау изуродовала дачнице лицо

Расследования 21.12.2020 10:21
0
21.12.2020 10:21
Жительнице Волжского, которая в октябре прошлого года пострадала от укуса собаки, выплатят компенсацию морального вреда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, по решению суда владелец собаки выплатит пострадавшей 40 тысяч рублей.
Судом установлено, что 57-летнюю женщину укусила собака породы чау-чау на территории дачного участка СНТ "Коммунальник". Пострадавшей были причинены телесные повреждения в виде ран на верхней губе и подбородке, с которыми она была госпитализирована в медицинское учреждение. После заживления ран у женщины остались рубцы на лице, которые являются неизгладимыми. Для их устранения требуется оперативное вмешательство.
Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу, что владелец чау-чау не обеспечил надлежащее содержание собаки и не принял мер по предотвращению случившегося. Ответчик обжаловал это решение, но Волгоградский областной суд оставил его без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.
Реклама
За разбой в «Макдоналдсе» осуждены двое жителей Волгоградской области21.12.2020 13:26
Расследования 21.12.2020 13:26
Вину не признали: осуждены убийцы 18-летнего парня у клуба "ЛОФТ" в Волгограде21.12.2020 11:32
Расследования 21.12.2020 11:32
Житель Волгоградской области ответит за кровавую расправу на глазах ребенка21.12.2020 10:08
Расследования 21.12.2020 10:08
В Урюпинске драгоценные дубы порубили на забор20.12.2020 15:01
Расследования 20.12.2020 15:01
Житель Волгоградской области украл кавалерийское седло у "Красного Октября"20.12.2020 12:51
Расследования 20.12.2020 12:51
В Волгограде ФСБ разоблачен продавец тротиловых шашек19.12.2020 17:29
Расследования 19.12.2020 17:29
"Пусть ответит сполна": водителю из Башкирии ужесточили приговор за гибель семейной пары в ДТП под Волгоградом18.12.2020 17:34
Расследования 18.12.2020 17:34
В Волгограде ушлая пара пошла на шопинг с чужой банковской картой (ВИДЕО)18.12.2020 17:09
Расследования 18.12.2020 17:09
В погибших на пожаре в Волгоградской области опознали супругов18.12.2020 15:28
Расследования 18.12.2020 15:28
Шельмовал с налогами по-крупному: бизнесмен из Волжского сел за решетку18.12.2020 14:59
Расследования 18.12.2020 14:59
Директора завода осудят за крупные игры с налоговой в Волгоградской области18.12.2020 12:51
Расследования 18.12.2020 12:51
В Волгограде сестре участника кровавой бойни из-за переписки в чате запретили пользоваться телефоном17.12.2020 18:44
Расследования 17.12.2020 18:44
В Волгоградской области колдунью-миллионершу признали мошенницей17.12.2020 17:25
Расследования 17.12.2020 17:25
Посетителю роддома в Волгограде вынесли приговор за избиение врачей17.12.2020 11:35
Расследования 17.12.2020 11:35
Прокурор Волгоградской области выступил обвинителем по делу о сожжении человека17.12.2020 11:26
Расследования 17.12.2020 11:26
Реклама