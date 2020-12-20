Экология

Компания из Чечни требует денег с заказчика мусороперерабатывающего комплекса в Волгоградской области

Экология 20.12.2020 21:33
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20.12.2020 21:33


ГКУ Волгоградской области «Дирекция водохозяйственного строительства» обязали погасить задолженность перед компанией из Чечни в сумме более 47 миллионов рублей по госконтракту, предусматривающему создание мусороперерабатывающего комплекса в Михайловке. Как сообщает ИА «Высота 102», такое решение принял арбитражный суд Волгоградской области.
ООО «Гарантавто» (ИНН 3460070845), зарегистрированное в Чеченской республике, обратилось с иском в суд о взыскании задолженности по госконтракту от 30.10.2018 №3548/18 на выполнение подрядных работ для государственных нужд. К участию в деле в качестве третьих лиц были привлечены комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, областной комитет финансов и ООО «Югстрой». 
Как выяснилось, компании из Чечни в результате заключенного 31 августа 2020 года договора уступки права требования (цессии) перешло право требования оплаты работ, выполненных по государственному контракту ООО «Югстрой». Государственный контракт с ООО «Югстрой» 30 октября 2018 года как государственный заказчик заключило ГКУ ВО «Дирекция водохозяйственного строительства».
Представитель ГКУ пояснил, что «Дирекция водохозяйственного строительства» является бюджетным учреждением, его финансирование осуществляет комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Госзаказчик не оспаривает факт поставки оборудования и выполнения работ на заявленную сумму, однако оплату выполненных работ осуществить не может в связи с неполучением лимитов бюджетного финансирования.
Общая цена контракта составляет более 297 миллионов рублей. ООО «Югстрой» были выполнены работы на сумму 47 653 549 рублей 20 копеек. 
По решению суда «Дирекция водохозяйственного строительства» должна также возместить ООО «Гарантавто» судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 200 тысяч рублей. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
Как ранее сообщала «Высота 102», в бюджете региона на 2021 год финансирование проекта по строительству мусороперерабатывающего комплекса в Михайловке не предусмотрено. Изначально планировалось, что объект сдадут в эксплуатацию в 2019 году. Затем срок отодвинули на 2021 год.
Согласно разработанной схеме обращения с ТКО, комплекс будет принимать отходы из Михайловки, Фролово, Еланского, Кумылженского, Новоаннинского, Даниловского и Серафимовичского районов. После сортировки до 25% отходов должны направлять на вторичную переработку. Проектная мощность объекта - не менее 100 тысяч тонн ТКО в год. Предполагается, что на предприятии создадут линии переработки полимерной пленки, полиэтилена и полипропилена, а также участок биокомпостирования. На предприятии планируется создать 100 рабочих мест.

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