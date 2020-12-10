В Волгоградской области забуксовало строительство мусороперерабатывающего комплекса

На строительство мусороперерабатывающего комплекса в Михайловке снова не выделены деньги. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные КСП Волгоградской области, в бюджете региона на 2021 год финансирование не предусмотрено. Не направлялись средства и в 2019-2020 годах по причине отсутствия соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета.

Начало масштабного проекта было положено в 2018 году. Тогда из областной казны на эти цели выделили 100 млн рублей. Изначально планировалось, что объект сдадут в эксплуатацию в 2019 году. Затем срок отодвинули на 2021 год. На достройку комплекса требуется порядка 200 млн рублей.

Согласно разработанной схеме обращения с ТКО, комплекс будет принимать отходы из Михайловки, Фролово, Еланского, Кумылженского, Новоаннинского, Даниловского и Серафимовичского районов. После сортировки до 25% отходов должны направлять на вторичную переработку. Проектная мощность объекта - не менее 100 тысяч тонн ТКО в год. Предполагается, что на предприятии создадут линии переработки полимерной пленки, полиэтилена и полипропилена, а также участок биокомпостирования. Заказчиком работ по возведению комплекса выступает ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства». На предприятии планируется создать 100 рабочих мест.

По данным администрации Волгоградской области, до 2022 года в регионе в рамках нацпроекта «Экология» на создание мусороперерабатывающих комплексов планируется направить несколько сотен миллионов рублей. Помимо объекта в Михайловке подобные комплексы планировалось построить в Калачевском, Городищенском и Палласовском районах.

В настоящее время все образуемые на территории Волгоградской области отходы сегодня сортируются на нескольких объектах обработки. Там осуществляется отбор для последующей переработки полезных фракций. Перед региональными властями стоит задача поэтапно снизить долю захоронения ТКО на полигонах и до 46% повысить долю отходов, вовлекаемых во вторичный оборот.

Материал подготовлен в рамках проекта «Решение проблем экологии - забота каждого».