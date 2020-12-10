В Волгоградской области забуксовало строительство мусороперерабатывающего комплекса

Экология 10.12.2020 17:34
0
10.12.2020 17:34
На строительство мусороперерабатывающего комплекса в Михайловке снова не выделены деньги. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные КСП Волгоградской области, в бюджете региона на 2021 год финансирование не предусмотрено. Не направлялись средства и в 2019-2020 годах по причине отсутствия соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета.
Начало масштабного проекта было положено в 2018 году. Тогда из областной казны на эти цели выделили 100 млн рублей. Изначально планировалось, что объект сдадут в эксплуатацию в 2019 году. Затем срок отодвинули на 2021 год. На достройку комплекса требуется порядка 200 млн рублей.
Согласно разработанной схеме обращения с ТКО, комплекс будет принимать отходы из Михайловки, Фролово, Еланского, Кумылженского, Новоаннинского, Даниловского и Серафимовичского районов. После сортировки до 25% отходов должны направлять на вторичную переработку. Проектная мощность объекта - не менее 100 тысяч тонн ТКО в год. Предполагается, что на предприятии создадут линии переработки полимерной пленки, полиэтилена и полипропилена, а также участок биокомпостирования. Заказчиком работ по возведению комплекса выступает ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства». На предприятии планируется создать 100 рабочих мест.
По данным администрации Волгоградской области, до 2022 года в регионе в рамках нацпроекта «Экология» на создание мусороперерабатывающих комплексов планируется направить несколько сотен миллионов рублей. Помимо объекта в Михайловке подобные комплексы планировалось построить в Калачевском, Городищенском и Палласовском районах.
В настоящее время все образуемые на территории Волгоградской области отходы сегодня сортируются на нескольких объектах обработки. Там осуществляется отбор для последующей переработки полезных фракций. Перед региональными властями стоит задача поэтапно снизить долю захоронения ТКО на полигонах и до 46% повысить долю отходов, вовлекаемых во вторичный оборот.
Материал подготовлен в рамках проекта «Решение проблем экологии - забота каждого».
Реклама
Лес уходит: экологи запускают план спасения Волго-Ахтубинской поймы за 74 миллиарда10.12.2020 13:24
Экология 10.12.2020 13:24
Волгоградцы сдали на переработку первые 100 тысяч вредных бутылок07.12.2020 16:33
Экология 07.12.2020 16:33
«Маленькая крышечка – большое добро»: волгоградский вуз присоединился к эколого-благотворительному проекту06.12.2020 14:23
Экология 06.12.2020 14:23
Весенние посадки закончились в Волгоградской области судом30.11.2020 10:59
Экология 30.11.2020 10:59
Озеро фекалий в Волгограде ликвидируют после публикаций ИА «Высота 102»29.11.2020 16:02
Экология 29.11.2020 16:02
Берегоукрепители нацелились на южные районы Волгограда27.11.2020 19:22
Экология 27.11.2020 19:22
Волгоградские студенты на слете «зеленых» вузов открыли для себя музей вторсырья27.11.2020 11:00
Экология 27.11.2020 11:00
Волгоградский натюрморт: несанкционированная свалка наступает на погост22.11.2020 11:05
Экология 22.11.2020 11:05
Под Волгоградом чиновники прозевали образование кладбища стройматериалов в природном парке13.11.2020 08:28
Экология 13.11.2020 08:28
Команда клининговой компании ECOPRO высадила хвойную аллею на набережной Волгограда10.11.2020 10:49
Экология 10.11.2020 10:49
Волгоградскую область оккупировал пилильщик-ткач красноголовый09.11.2020 21:14
Экология 09.11.2020 21:14
Житель Волгоградской области Насиб Амирастанов незаконно вырубил 143 белых акации06.11.2020 11:41
Экология 06.11.2020 11:41
Чиновники запретили спасать приговоренные к казни дубы Волго-Ахтубинской поймы31.10.2020 21:09
Экология 31.10.2020 21:09
Старый знакомый вредитель облюбовал центр Волгограда29.10.2020 15:23
Экология 29.10.2020 15:23
На острове Голодном приближают запуск процесса биологической очистки27.10.2020 16:24
Экология 27.10.2020 16:24
Реклама