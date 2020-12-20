В Урюпинске драгоценные дубы порубили на забор

Расследования 20.12.2020 15:01
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20.12.2020 15:01
Виновным в незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере признан житель Урюпинска Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приговор районного суда, подсудимый приговорен к 1 году лишения свободы условно. Конфискации в доход государства подлежит его бензопила марки «Carver RGS 52-20K», как орудие преступления.
В суде установлено, что в Урюпинском лесничестве фигурант дела спилил три сырорастущих дуба, причинив ущерб на сумму 66,2 тысячи рублей. Древесина ему понадобилась для постройки забора. Разрешения на вырубку и договора купли-продажи лесных насаждений у лесоруба не было. Вину в совершении преступления подсудимый признал, с обвинением согласился. По ходатайству фигуранта дела приговор был вынесен без судебного разбирательства в общем порядке.
Иск Урюпинского межрайонного прокурора Волгоградской области о взыскании с подсудимого имущественного вреда передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.
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