В Урюпинске драгоценные дубы порубили на забор





Виновным в незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере признан житель Урюпинска Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приговор районного суда, подсудимый приговорен к 1 году лишения свободы условно. Конфискации в доход государства подлежит его бензопила марки «Carver RGS 52-20K», как орудие преступления.

В суде установлено, что в Урюпинском лесничестве фигурант дела спилил три сырорастущих дуба, причинив ущерб на сумму 66,2 тысячи рублей. Древесина ему понадобилась для постройки забора. Разрешения на вырубку и договора купли-продажи лесных насаждений у лесоруба не было. Вину в совершении преступления подсудимый признал, с обвинением согласился. По ходатайству фигуранта дела приговор был вынесен без судебного разбирательства в общем порядке.

Иск Урюпинского межрайонного прокурора Волгоградской области о взыскании с подсудимого имущественного вреда передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.



