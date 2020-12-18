В Волгоградской области повысили тарифы на электроэнергию





В Волгоградской области установлены новые тарифы на электроэнергию для населения. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании комитета тарифного регулирования Волгоградской области. Так, с 1 июля 2021 года стоимость киловатт-часа для городских жителей по одноставочному тарифу составит 4,72 рубля. В настоящее время, напомним, население платит 4,51 рубля за киловатт-час. Для жителей сельских территорий, СНТ, а также городских квартир, оборудованных электроплитами, тариф возрастет на 15 копеек до 3,31 рубля за киловатт-час.

Новые тарифы начнут действовать с 1 июля 2021 года. Ранее сообщалось о принятии предельных индексов изменения стоимости коммунальных услуг в регионе на уровне 4,75%, тогда как предельный индекс для Волгоградской области был установлен правительством России всего на уровне 3,6%. Власти поясняли, что в совокупности изменение стоимости коммунальных услуг не превысит предельного уровня, принятого правительством, так как больше всего – на 21 копейку – подорожает только плата за электричество, а повышение стоимости остальных коммунальных услуг будет ниже заявленного регионального предельного индекса.



