Здравоохранение 16.12.2020 12:59
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16.12.2020 12:59
В волгоградском регионе вакциной «Спутник V» привились первые 1000 добровольцев — защиту от коронавирусной инфекции получили медицинские работники. Накануне в область поступила вторая партия — объем поставки составил 1300 доз, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области.
По информации облздрава, прививки от COVID-19 также начали получать представители других профессий из групп риска — учителя и сотрудники социальной сферы. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Инъекции предназначены для лиц в возрасте от 18 до 60 лет, они противопоказаны тем, кто имеет определенные хронические заболевания.
Для перевозки и хранения вакцины закуплены специализированный транспорт и медицинское оборудование: два автомобиля, морозильные камеры, термоконтейнеры, медицинские хладоэлементы, термометры для морозильников, термоиндикаторы и другое оборудование.
Напомним, в городе-миллионнике прививочные центры созданы на базе городских поликлиник № 1, 2, 3, 4, 28, а также больниц № 7, 11, 15, 16. В Волжском площадка для вакцинации открыта в больнице имени С.З. Фишера, в Камышине — в горбольнице №1, в Урюпинске и Михайловке — в ЦРБ.
Препарат «Спутник V» — двухкомпонентный: после получения первой дозы должен пройти 21 день, после чего вводится вторая. Вакцинированным и, соответственно, защищенным от коронавирусной инфекции человек считается только через три недели после второй прививки, поскольку все это время идет процесс формирования иммунитета.
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