



За 11 месяцев 2020 года Поволжский банк Сбербанка выдал предприятиям и организациям 29 тысяч кредитов на 457 млрд рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средний размер бизнес-займа составил 15, 7 млн рублей.

Укрепить свои позиции в секторе корпоративного кредитования Сбербанку во многом удалось благодаря тому, что, начиная с апреля 2020 года он начал выдавать кредиты с льготной процентной ставкой в рамках государственной программы поддержки МСП в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Всего по программе государственного субсидирования на возобновление деятельности под 2% годовых в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях бизнесу было выдано 12 тысяч таких займов.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: «Помогать бизнесу — одна из наших стратегических задач. Поэтому Сбербанк не только участвует во всех государственных программах поддержки, но и продолжает развивать собственные инструменты и сервисы. От заявки на кредит крупной компании до оформления кредитной документации и денег по ряду продуктов уже сегодня проходит всего семь минут. В случае с малым бизнесом эта процедура занимает еще меньше времени».

Малый и средний бизнес могут оформить в Сбербанке кредит на любые цели: на приобретение недвижимости или транспорта, модернизацию производства или пополнение оборотных средств — с возможностью подачи заявки онлайн. Сумма кредита – от 100 тысяч до 200 млн рублей, ставка - от 11% годовых. Более подробно изучить условия можно на сайте Сбербанка.