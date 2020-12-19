Борьба с коррупцией

Волгоградская облдума не отказалась от банкетов с официантами в тяжелый год

Борьба с коррупцией 19.12.2020 12:35
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19.12.2020 12:35


Волгоградская областная дума заказала услуги по приему и обслуживанию делегаций и приглашенных лиц для обеспечения мероприятий, проводимых регпарламентом. Как сообщает ИА «Высота 102», извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на сайте госзаказов. На эти цели из бюджета области выделено  910 тысяч рублей. Исполнитель услуг должен будет по заявкам заказчика обеспечить угощение для гостей регпарламента в заведениях общепита, расположенных в Центральном или Ворошиловском районах Волгограда с возможностью одновременного обслуживания 300 человек в закрытом помещении  официантами, а также  на выезде. Утверждено и меню для предстоящих банкетов, включающее в себя холодные и горячие закуски, первые блюда, фруктовые тарелки, выпечку, а также безалкогольные напитки. Банкеты запланированы на будущий год, который окажется нелегким в плане преодоления как самой эпидемии коронавируса, так и ее последствий. Между тем, напомним, пока в регионе действует ряд ограничительных мероприятий. Так, с октября этого года в Волгоградской области введен запрет на проведение корпоративных праздников, торжеств, банкетов и других массовых мероприятий в заведениях общественного питания. Из-за введенных ограничений областная дума в сентябре этого года расторгла контракт на оказание услуг по приему и обслуживанию делегаций, заключенным на 2020 год с ООО "Ясень". Из 950 тысячи рублей, которые регпарламент выделил на эти цели, удалось освоить только немногим более 100 тысяч рублей. 

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