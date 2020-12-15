Михаил Задорнов: прибыль банка «Открытие» по итогам 2020 года превысит ориентиры трехлетней стратегии
Экономика 15.12.2020 10:40
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15.12.2020 10:40
Несмотря на коронакризис, по итогам 2020 года прибыль банка «Открытие» может превысить ориентиры, заложенные в трехлетней стратегии кредитной организации на 2018-2020 годы. Об этом президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов заявил в интервью «РБК», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
По словам Задорнова, рост кредитного портфеля в банке в 2019 году составил 50%, а по итогам 2020-го превысит 30%. «Хотя это медленнее, чем мы хотели расти в 2020 году, может, и хорошо, что мы не нарастили кредитный портфель, который стал бы в этой ситуации (пандемии COVID-19) частично проблемным», – отметил банкир.
Качество кредитного портфеля банка «Открытие» значительно отличается от банков-конкурентов в лучшую сторону. «У нас абсолютно «свежий» портфель. Корпоративный портфель сейчас составляет примерно 1 трлн руб., портфель малого бизнеса на конец 2020 года будет насчитывать 150 млрд руб. Наше преимущество в том, что мы как стартап сформировали портфель в основном в 2019-2020 годах», подчеркнул глава банка «Открытие». По словам Задорнова, у банка, несмотря на коронакризис, нет ни одного проблемного нового заемщика в корпоративном портфеле за последние полгода.
Динамично развивается и розничный кредитный бизнес банка. Ипотечный портфель «Открытия» к концу года составит около 270 млрд руб. «Ипотечные заемщики традиционно очень аккуратно платят по кредитам. У нас просрочка не превышает 0,5% от всего портфеля. Мы не видим какого-то драматичного ее роста в ипотечном портфеле», – подчеркнул банкир.
Кроме того, банк «Открытие» - один из крупнейших кредиторов-застройщиков на рынке. При таком портфеле около 15% процентного дохода банк зарабатывает именно на ипотеке.
Банкир полагает, что в обозримой перспективе комиссионные доходы будут компенсировать банкам неизбежное сужение маржи. «Правда, к «Открытию» это не относится, потому что мы унаследовали портфель, где было много активов, но кредитный портфель был относительно невелик. В 2018 году кредитный портфель «Открытия» составлял всего 30% от всех активов, к концу прошлого года - уже порядка 45%. К концу текущего года, надеюсь, мы доведем кредитный портфель до 60% от наших активов. И поэтому у нас маржа будет только расти: мы ее увеличиваем за счет роста доли работающего кредитного портфеля на балансе», - подчеркнул глава банка «Открытие».
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