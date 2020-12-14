В Московской области поймали подозреваемого в страшном убийстве в Волгограде 25 лет назад

Расследования 14.12.2020 19:17
0
14.12.2020 19:17
Сегодня заключен под стражу мужчина, который подозревается в двойном убийстве, совершенном в Волгограде почти 25 лет назад. Как сообщает ИА "Высота 102", на днях подозреваемый в тяжком преступлении был задержан в Московской области.
По данным СУ СКР по Волгоградской области, трагедия произошла днем 5 февраля 1996 года в одной из квартир дома, расположенного в Краснооктябрьском районе Волгограда. Были обнаружены убитыми 60-летняя хозяйка и ее 30-летняя дочь. Эксперты установили, что молодая женщина скончалась от огнестрельного ранения в голову, а смерть её матери наступила в результате множественных проникающих колото-резаных ран.
"По данному факту следственными органами незамедлительно было возбуждено уголовное дело по п.3 ст.102 УК РСФСР (убийство при отягчающих обстоятельствах двух и более лиц), однако установить лиц, причастных к расправе над волгоградками, тогда не представилось возможным. Длительное время преступление оставалось нераскрытым.
В текущем году следователи второго следственного отделения (по расследованию преступлений прошлых лет) регионального управления СКР изучив материалы уголовного дела совместно с оперативными сотрудниками областного Главка МВД организовали дополнительный комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на раскрытие этого особо тяжкого преступления.
Следователям удалось установить, что незадолго до смерти молодая женщина выгодно продала свою квартиру, а вырученные денежные средства отдала на хранение своей матери. В связи с тем, что на момент осмотра места происшествия крупной суммы в квартире не было, но при этом в комнатах царил беспорядок, свидетельствующий о том, что преступник явно что-то искал, сотрудники регионального управления СКР обоснованно предположили – злоумышленник знал о сделке с недвижимостью и, вероятнее всего, входил в круг общения потерпевших. Также выяснилось, что накануне преступления убитую неоднократно видели в компании приятеля, жителя районного центра, который впоследствии скрылся в неизвестном направлении.
Оперативным путем сотрудниками управления уголовного розыска полиции было установлено место нахождения мужчины. Он был доставлен в Волгоград для проведения с его участием следственных действий. Сличение экспертами ЭКЦ Главка МВД следов пальцев рук задержанного с теми, что были обнаружены 24 года назад на месте преступления, стало неопровержимым доказательством его причастности к расследуемому двойному убийству", - рассказали в СУ СК по Волгограсдкой области, уточнив, что на сегодняшний день подозреваемый в двойном убийстве признал свою вину частично. Расследование уголовного дела продолжается.
Реклама
Пара телефонных мошенников в Волгограде поплатилась за игру на родственных чувствах14.12.2020 16:51
Расследования 14.12.2020 16:51
В Волгоградской области за гибель подростка в ДТП под дурманом осудили водителя14.12.2020 14:37
Расследования 14.12.2020 14:37
В Волгограде аферист зарабатывал на задержаниях за наркотики13.12.2020 20:36
Расследования 13.12.2020 20:36
Под Волгоградом двое студентов отличились в схватке с вооруженным рецидивистом13.12.2020 10:36
Расследования 13.12.2020 10:36
В Волгограде судят 61-го участника преступной группы железнодорожников11.12.2020 12:24
Расследования 11.12.2020 12:24
Приговор за смерть двоих осужденных на пожаре в больнице УФСИН вынесли в Урюпинске11.12.2020 12:09
Расследования 11.12.2020 12:09
Водитель погиб в съехавшей с дороги легковушке в Волгоградской области11.12.2020 10:47
Расследования 11.12.2020 10:47
Следователи ищут свидетелей с видео смертельного ДТП в центре Волгограда10.12.2020 09:27
Расследования 10.12.2020 09:27
«Я еще живой…»: в Волгоградской области СК проводит проверку по факту загадочной смерти бывшего спецназовца09.12.2020 19:49
Расследования 09.12.2020 19:49
За кровавую бойню в такси волгоградец получил 8,5 лет колонии09.12.2020 17:00
Расследования 09.12.2020 17:00
В Волгограде разыскиваемого за разбой подростка выдали родственники09.12.2020 16:33
Расследования 09.12.2020 16:33
Мошенник просил у волгоградской фирмы 6 миллионов за «скидку» по налогам09.12.2020 14:23
Расследования 09.12.2020 14:23
В Волгограде осудили мстительного поджигателя09.12.2020 12:35
Расследования 09.12.2020 12:35
Полиция не нашла следов атак вандалов у храма Александра Невского в Волгограде (ВИДЕО)09.12.2020 11:40
Расследования 09.12.2020 11:40
Ударивший волгоградского полицейского Левон Оганесян попросился на свободу с больничной койки09.12.2020 11:22
Расследования 09.12.2020 11:22
Реклама