В Московской области поймали подозреваемого в страшном убийстве в Волгограде 25 лет назад





Сегодня заключен под стражу мужчина, который подозревается в двойном убийстве, совершенном в Волгограде почти 25 лет назад. Как сообщает ИА "Высота 102", на днях подозреваемый в тяжком преступлении был задержан в Московской области.





По данным СУ СКР по Волгоградской области, трагедия произошла днем 5 февраля 1996 года в одной из квартир дома, расположенного в Краснооктябрьском районе Волгограда. Были обнаружены убитыми 60-летняя хозяйка и ее 30-летняя дочь. Эксперты установили, что молодая женщина скончалась от огнестрельного ранения в голову, а смерть её матери наступила в результате множественных проникающих колото-резаных ран.

"По данному факту следственными органами незамедлительно было возбуждено уголовное дело по п.3 ст.102 УК РСФСР (убийство при отягчающих обстоятельствах двух и более лиц), однако установить лиц, причастных к расправе над волгоградками, тогда не представилось возможным. Длительное время преступление оставалось нераскрытым.

В текущем году следователи второго следственного отделения (по расследованию преступлений прошлых лет) регионального управления СКР изучив материалы уголовного дела совместно с оперативными сотрудниками областного Главка МВД организовали дополнительный комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на раскрытие этого особо тяжкого преступления.





Следователям удалось установить, что незадолго до смерти молодая женщина выгодно продала свою квартиру, а вырученные денежные средства отдала на хранение своей матери. В связи с тем, что на момент осмотра места происшествия крупной суммы в квартире не было, но при этом в комнатах царил беспорядок, свидетельствующий о том, что преступник явно что-то искал, сотрудники регионального управления СКР обоснованно предположили – злоумышленник знал о сделке с недвижимостью и, вероятнее всего, входил в круг общения потерпевших. Также выяснилось, что накануне преступления убитую неоднократно видели в компании приятеля, жителя районного центра, который впоследствии скрылся в неизвестном направлении.

Оперативным путем сотрудниками управления уголовного розыска полиции было установлено место нахождения мужчины. Он был доставлен в Волгоград для проведения с его участием следственных действий. Сличение экспертами ЭКЦ Главка МВД следов пальцев рук задержанного с теми, что были обнаружены 24 года назад на месте преступления, стало неопровержимым доказательством его причастности к расследуемому двойному убийству", - рассказали в СУ СК по Волгограсдкой области, уточнив, что на сегодняшний день подозреваемый в двойном убийстве признал свою вину частично. Расследование уголовного дела продолжается.