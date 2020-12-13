Здравоохранение

Без просвета: в Волгоградской области растет число инфицированных «короной»

Здравоохранение 13.12.2020 12:21
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13.12.2020 12:21


274 человека заразились и 5 скончались от коронавируса в Волгоградской области за минувшие сутки. Такие данные, как передает ИА «Высота 102», сообщает сегодня федеральный оперативный штаб.
Всего в регионе от COVID-19 скончались 368 человек. Более 30,4 тысячи жителей заразились этим вирусом, из них выздоровели уже более 29 тысяч. За минувшие сутки из инфекционных стационаров выписались 212 человек.

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