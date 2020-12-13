Без просвета: в Волгоградской области растет число инфицированных «короной»





274 человека заразились и 5 скончались от коронавируса в Волгоградской области за минувшие сутки. Такие данные, как передает ИА «Высота 102», сообщает сегодня федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе от COVID-19 скончались 368 человек. Более 30,4 тысячи жителей заразились этим вирусом, из них выздоровели уже более 29 тысяч. За минувшие сутки из инфекционных стационаров выписались 212 человек.



