В Волгограде противники вырубки дубов в пойме собрались у Царицынский оперы

Экология 13.12.2020 11:24
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13.12.2020 11:24
В эти минуты возле Царицынский оперы собираются активисты, выступающие против вырубки дубов в Волго-Ахтубинской пойме. Как сообщает ИА "Высота 102", на площадь Металлургов пришло около 20 человек. Сбор сегодня в 11.00 инициаторы мероприятия анонсировали в социальных сетях. Общественники намерены записать коллективное видеообращение к президенту России Владимиру Путину с призывом обратить внимание на экологическую ситуацию в регионе. Пресс-конференция главы государства, на которой прозвучат вопросы из субъектов страны, состоится 17 декабря.
По мнению людей, власти Волгоградской области должны отказаться от проекта строительства трассы через дубовый лес и рассмотреть альтернативные предложения. В администрации региона ранее неоднократно заявляли о том, что иные варианты реализовать невозможно, в том числе, по причине ограничений федерального законодательства.
Автотрасса пройдет между двумя мостами – через Волгу и Ахтубу. Проект возведения дороги, которая является третьим пусковым комплексом моста через Волгу, разбита на два участка. По первому (от моста через Ахтубу до хутора Лебяжья поляна) уже объявлен подрядчик. По второму проектная документация стала предметом ожесточенных споров среди общественности. По заявлениям проектировщиков, ради трассы придется вырубить порядка 12 тысяч дубов. При этом предполагается компенсационная высадка зеленых насаждений.
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