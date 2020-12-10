Происшествия

Аварию на канализационном коллекторе устраняют в Дзержинском районе Волгограда

Происшествия 10.12.2020 16:45
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10.12.2020 16:45


В Дзержинском районе Волгограда коммунальщики устраняют технологическое нарушение на магистральном канализационном коллекторе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ООО «Концессии водоснабжения», причиной повреждения явилось обрушение части сводов железобетонного трубопровода диаметром 1200 мм, которое привело к засору. На месте трудятся  ремонтные бригады и несколько единиц спецтехники - экскаватор, тракторы-откачки, комбинированная каналопромывочная машина.
Поскольку данные инженерные сети обеспечивают водоотведение большого количества потребителей, на месте было принято решение начать восстановительные работы без прекращения подачи воды. Особенности такого технического решения: вместо замены поврежденного фрагмента трубы, данный участок полностью закрывается внешним саркофагом, герметизирующим отрезок сети.
Сложность работ обусловлена не только размером, но и внушительной глубиной пролегания коллектора, которая составляет более 7 метров. Бригады  продолжат работать до полного устранения технологического нарушения.

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