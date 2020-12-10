



В Дзержинском районе Волгограда коммунальщики устраняют технологическое нарушение на магистральном канализационном коллекторе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ООО «Концессии водоснабжения», причиной повреждения явилось обрушение части сводов железобетонного трубопровода диаметром 1200 мм, которое привело к засору. На месте трудятся ремонтные бригады и несколько единиц спецтехники - экскаватор, тракторы-откачки, комбинированная каналопромывочная машина.

Поскольку данные инженерные сети обеспечивают водоотведение большого количества потребителей, на месте было принято решение начать восстановительные работы без прекращения подачи воды. Особенности такого технического решения: вместо замены поврежденного фрагмента трубы, данный участок полностью закрывается внешним саркофагом, герметизирующим отрезок сети.

Сложность работ обусловлена не только размером, но и внушительной глубиной пролегания коллектора, которая составляет более 7 метров. Бригады продолжат работать до полного устранения технологического нарушения.



