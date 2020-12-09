Мошенник просил у волгоградской фирмы 6 миллионов за «скидку» по налогам

Расследования 09.12.2020 14:23
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09.12.2020 14:23
Оглашен приговор 51-летнему жителю Волжского, который за 6 миллионов рублей обещал директору предприятия снизить сумму доначисленных налогов. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, мужчина признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Ему назначено 2 года лишения свободы в колонии общего режима. Гособвинение настаивало на 5 годах колонии.
В судебном заседании установлено, что в сентябре 2019 года фигурант уголовного дела, зная о проведении выездной налоговой проверки в отношении юридического лица, предложил через посредника директору данной организации решить вопрос о снижении суммы доначисленных налогов, подлежащих уплате в бюджет.
За свои услуги он попросил 6 миллионов рублей, которые по словам подсудимого, предназначались для передачи в качестве взятки сотрудникам налоговой службы. На самом деле предприимчивый гражданин повлиять на ситуацию не мог и хотел распорядиться деньгами по своему усмотрению.
Посредник и директор юридического лица сообщили о данном факте в правоохранительные органы.
Посредник, действовавший под контролем сотрудников правоохранительных органов, сообщил мужчине, что 5 миллионов рублей помещены в банковскую ячейку, а 1 миллион рублей он передаст лично.
Подсудимый, находясь в крупном магазине товаров для строительства в Волжском, через свою супругу, не осведомленную о преступных намерениях мужа, получил от посредника 500 тысяч рублей.
После передачи денег мужчина был задержан.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
По мере поступления приговора в прокуратуру будет рассмотрен вопрос о его обжаловании.
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