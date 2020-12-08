Банк «Открытие» предлагает вклад «Зимний» по ставке 4,75%





Банк «Открытие» в преддверии новогодних праздников запустил новый сезонный вклад «Зимний» с повышенной процентной ставкой. Разместить средства на вкладе можно под 4,75% на срок 6, либо 12 месяцев, сообщили иА «Высота 102» в пресс-службе юанка. Открыть вклад можно в любом отделении банка на территории всей страны или не выходя из дома – в интернет-банке и мобильном приложении «Открытия».

Еще одним преимуществом новогоднего спецпредложения от «Открытия» является низкий входной порог: получить повышенную ставку можно при сумме вклада от 50 000 руб. Максимальный размер вклада – 15 млн руб. Кроме того, «Открытие» предоставляет вкладчикам возможность самостоятельно выбрать способ выплаты процентов: в начале срока (в таком случае ставка составит 4,64%), в конце (с максимальной ставкой) или ежемесячно (по ставке 4,7%).

«Наше предложение будет интересно тем клиентам, которые в условиях снижающихся ставок хотят зафиксировать выгодные условия по своим сбережениям на будущий год. Учитывая размер минимальной суммы, воспользоваться такой возможностью сможет самый широкий круг клиентов вне зависимости от уровня дохода», –прокомментировал Александр Бородкин, начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие».

«Открытие» - один из немногих банков, предоставляющих вкладчикам возможность самим решать, когда получать свои проценты, –добавила Мария Саенко, начальник управления развития страховых продуктов банка «Открытие». – Например, их можно забрать в момент открытия вклада и потратить на новогодние подарки для близких, либо переложить в другие сберегательные или инвестиционные продукты. Возможность получить проценты в начале срока вклада мы предложили в августе этого года и видим большой интерес к этой услуге со стороны клиентов. Так, с августа по октябрь 2020 года ежемесячное размещение средств во вклады с выбором этой опции выросло почти в 4 раза».