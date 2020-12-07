Захмелели и обнаглели: в Волгограде пьяниц за рулем ловили пачками

Расследования 07.12.2020 14:54
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07.12.2020 14:54
Сотрудники ГИБДД поймали за прошедшие выходные 34 пьяных водителя. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, водители садились за руль не только в состоянии алкогольного, но и наркотического опьянения. Захмелевшие водители становились виновниками ДТП.
Так, в Тракторозаводском районе водитель "Форд Фокус", отказавшийся от прохождения медицинского освидетельствования, совершил столкновение с автомашиной "ВАЗ-2114". В Красноармейском районе 37-летний водитель, управляя "Киа" без прав, врезался в дерево. Мужчина был сильно пьян.
В Краснооктябрьском 39-летняя женщина также села за руль без прав. Она была не трезва, но управляла автомобилем "Лада Ларгус". Полицейским пояснила, что поругалась с мужем и решила ему так отомстить. На Спартановке водитель "Форда" устроил "пьяное" ДТП с "ВАЗ-2114", но отказался от медицинского освидетельствования. Он заявил, что ему не нравится эта процедура. Водитель "Дэу" в Советском районе, наоборот, согласился пройди проверку на алкоголь. Прибор показал, что мужчина под градусом.
Собраны процессуальные материалы на возбуждение уголовных дел по ст. 264.1 УК РФ в отношении шестерых водителей, которые ранее наказывались за пьяное вождение. Им грозит лишение свободы на срок до двух лет.
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