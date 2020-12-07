В Волгоградской области 31 декабря станет выходным по просьбам трудящихся

Общество 07.12.2020 14:18
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07.12.2020 14:18
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял решение объявить 31 декабря 2020 года выходным днем. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, с таким предложением к главе региона обратилась руководитель Волгоградского обкома профсоюзов Татьяна Гензе. По словам Татьяны Гензе, с просьбами объявить 31 декабря выходным днем в профсоюзы обращались работники предприятий и общественные организации.
Напомним, в этом году решение о том, каким будет 31 декабря – рабочим или выходным днем – принимают непосредственно в регионах. В некоторых субъектах уже объявлены соответствующие решения. Только в следующем году 31 декабря постановлением правительства РФ объявлен нерабочим повсеместно.
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