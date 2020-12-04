Экономика 04.12.2020 16:50
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04.12.2020 16:50
Проект благоустройства территории Когалыма, одной из нефтяных столиц России, банк «Открытие» выполнил к 35-летнему юбилею города, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.
Завершен монтаж объектов благоустройства на Рябиновом бульваре и в сквере имени С.Повха в Когалыме. 4 декабря управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов передал главе Когалыма Николаю Пальчикову все объекты – более 150 элементов, среди которых беседки с качелями и скамейки.
Презентация проекта банка «Открытие» по благоустройству территории Рябинового бульвара и сквера им. Повха состоялась в сентябре этого года в День нефтяника. Губернатору Югры Наталье Комаровой и главе ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагиту Алекперову проект по установке новых лавочек и пергол с качелями-скамейками представили специалисты банка «Открытие». Общий бюджет проекта оценивается в 15 млн рублей. Сейчас все объекты полностью установлены и переданы на баланс города. Новые удобные перголы и скамейки стали подарком банка «Открытие» к 35-летнему юбилею города.
В ходе рабочей встречи с главой Когалыма Николаем Пальчиковым также было подписано новое соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между банком «Открытие» и администрацией города. Документ предполагает продолжение взаимовыгодного сотрудничества кредитной организации и муниципалитета в обеспечении доступности финансовых услуг для горожан, реализации инвестиционных проектов, развития малого и среднего бизнеса на территории города.
«Мы давно сотрудничаем с администрацией Когалыма, среди наших клиентов множество жителей этого замечательного города. «Открытие» реализует на территории Югры большое количество социальных проектов, выступает оператором большинства региональных социальных выплат. Поэтому нам так важны инвестиции в социальную инфраструктуру города. Благоустройство центрального бульвара Когалыма – наш скромный вклад в развитие города и благополучие его жителей», - отметил Виталий Мосунов.
«Администрация Когалыма заинтересована в создании благоприятных условий для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности в нашем городе. Банк «Открытие» является одним из наших надежных партнеров уже не первый год. Уверен, что наше новое соглашение о сотрудничестве будет способствовать развитию социально-экономического потенциала нашего города, - подчеркнул глава Когалыма Николай Пальчиков. - Надеюсь на плодотворное сотрудничество, а также от себя лично и от имени всех когалымчан хочу поблагодарить команду банка «Открытие» за реализацию мероприятий по благоустройству на Рябиновом бульваре и в сквере им. Степана Повха, создание комфортных условий для отдыха жителей нашего города. Все элементы гармонично вписались в существующую архитектуру общественных пространств. Спасибо за подарок Когалыму!»
Фото с сайта Администрации Когалыма.
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