ВТБ: южане в 2020 году сократили траты на отдых за рубежом на 46%





Расходы жителей Южного федерального округа на отдых за границей в этом году сократились на 46% по сравнению с январем-ноябрем прошлого года. Об этом свидетельствует статистика карточных транзакций клиентов ВТБ.

Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, наименьшее снижение трат россиян было зарегистрировано в странах, которые открылись для российских туристов еще летом-осенью и не требуют обязательной изоляции после прилета – в Турции, в Беларуси и на Мальдивах. В итоге Турция поднялась на второе место среди стран с наибольшими тратами клиентов ВТБ, опередив Испанию, Францию и Германию.

Всего с начала года клиенты ВТБ с юга России потратили на отдых в странах, открытых для россиян, 367 млн рублей и совершили 97,6 тыс. транзакций – на 38% меньше, чем за 11 месяцев 2019 года. По сравнению с другими жителями нашей страны южане сократили свои расходы чуть меньше: в целом по России траты владельцев карт ВТБ на отдых за границей в этом году сократились на 61% по сравнению с прошлой осенью и составили 31 млрд рублей, а количество транзакций уменьшилось на 57% - до 8 млн. Осенью эта разница стала еще более ощутимой – снижение к прошлому году составило 31% по объему расходов и 28% по количеству транзакций, в то время как в целом по России в сентябре-ноябре был зафиксирован спад на 64% и 65% соответственно.

Наиболее значительно снизились траты жителей ЮФО за рубежом на сегмент развлечений – заграничные экскурсионные бюро (-77% год к году), походы в кино, театры и на концерты (-75%), а также на шопинг в магазинах одежды и обуви (-56%). В меньшей степени сократились расходы южан на АЗС (-30%) и на аренду автотранспорта (-33%).

Если учитывать туристические расходы всех владельцев карт ВТБ за границей, менее всего в этом году «просели» страны, которые сейчас открыты для российских путешественников и не настаивают на изоляции для приезжих. Так, расходы клиентов банка на Мальдивах снизились лишь на 20% год к году, Белоруссия недосчиталась 29% туристических расходов россиян, а Турция и Египет - 40%. Наиболее значительно – на 78% - держатели карт ВТБ снизили траты в Японии, которая разрешила въезд только гражданам и резидентам и только с 1 ноября. Единственным «бенефициаром» ограничений стала Танзания, которая одной из первых открыла границы для россиян – туристические расходы клиентов банка в ней выросли к прошлому году на 36%, а осенью был зафиксирован более чем двукратный рост год к году.

Пандемия коронавируса в этом году оказала влияние на распределение трат россиян за рубежом. Меньше всего клиенты ВТБ экономили на гостиницах и ресторанах – например, в Турции снижение к прошлому году в этих категориях составило 17% и 11% соответственно. Больше всего они сократили траты на внутренние перелеты и переезды по железной дороге (снижение в этой категории составило порядка 70% по большинству открытых стран), предпочитая передвигаться на автомобилях. А в Турции расходы клиентов банка на аренду авто за 11 месяцев не только не снизились, а даже выросли на 4% к январю-ноябрю прошлого года. Исключением из общих правил стала Сербия, которая в середине октября стала для россиян «окном в Европу»: въезд в страну для граждан России разрешен и доступен благодаря прямым рейсам из Москвы. С начала года клиенты ВТБ потратили на железнодорожные и авиабилеты в стране на 36% больше, чем годом ранее.

Изменившиеся условия внесли корректировки в рейтинг наиболее популярных стран у российских туристов. Топ-10 стран по объему туристических расходов клиентов ВТБ по-прежнему возглавляет Италия, хотя траты клиентов в ней сократились на 73% год к году – до 3,1 млрд рублей. На второе место с пятого по объему расходов поднялась Турция, а Испания, в которой держатели карт ВТБ стали тратить на 72% меньше, переместилась на пятое место. Также в пятерку лидеров по туристическим расходам традиционно вошли Франция и Германия. В топ-10 традиционно вошли США, ОАЭ, Белоруссия и Великобритания (причем по объему расходов союзная республика Беларусь в этом году обогнала Соединенное королевство). Покинула рейтинг традиционно популярная у петербуржцев Финляндия, которая занимала девятую строчку, а вместо нее в десятку лидеров вошел Таиланд.

«Пандемия в этом году стала главным фактором, повлиявшим на туристические настроения россиян. Наших соотечественников останавливают не только закрытые границы большинства стран, но и желание обезопасить себя от лишних контактов. И хотя осенью Россия продолжила возобновлять авиасообщение с отдельными зарубежными странами, традиционно высокий предновогодний сезон не изменит негативную динамику по итогам года», - прогнозирует Ксения Андреева, руководитель управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.



