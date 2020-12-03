Экономика

«Россети Юг» снизила хищения электроэнергии в Волгоградской области на 25 %

Экономика 03.12.2020 12:26 Новости компаний
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03.12.2020 12:26 Новости компаний


За 10 месяцев 2020 года «Россети Юг» пресекли порядка 350 фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии в Волгоградской области.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании,  общий объем хищений составил более 28 млн кВт*ч на сумму свыше 102 млн рублей. Столько электроэнергии хватило бы для непрерывной работы в течение целого года одного из крупнейших в России кондитерских предприятий, расположенных в регионе. 
По сравнению с аналогичным периодом 2019 года незаконное потребление электроэнергии в волгоградском филиале «Россети Юг» снизилось на 25 %. Как отмечают в энергокомпании, такой результат стал возможен благодаря внедрению новых технологий и высокоточного оборудования, позволяющего вычислить очаг потерь в кратчайшие сроки.
Сегодня в волгоградском филиале «Россети Юг» установлено свыше 70 тысяч «умных счетчиков». Это почти 24 % от общего числа потребителей, подключенных к сетям компании. Ещё 2 тысячи интеллектуальных приборов учета установят до конца 2020 года. Хорошо себя зарекомендовали в профилактике хищений электроэнергии магнитные пломбы. Их в волгоградском филиале компании установлено более 23 тысяч. 
В компании предостерегают, что вмешательство в энергосистему чревато угрозой поражения током, выхода из строя бытовой техники, ухудшения качества электроснабжения. При обнаружении незаконного потребления компенсация начисляется исходя из максимальной разрешенной мощности, умноженной на количество часов безучетного потребления с даты предыдущей инструментальной проверки потребителя. Суммы возмещения в десятки раз превышают размеры оплаты по показаниям приборов учета.
Напомним, компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт•ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. 

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