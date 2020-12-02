«Ростелеком» в Волгограде: сервис как ответ конкуренции





«Ростелеком» в Волгограде в 2020 году успешно реализовал многие проекты, направленные на развитие и повышение качества фиксированной и мобильной связи. Об этом заявил в ходе онлайн-встречи участников южного медиаклуба #ВСЕТИ вице-президент–директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Денис Лысов.

«В Волгоградском регионе мы проводим пилотный проект по модернизации сети – перевод «медной» структуры на мобильный ресурс. Здесь Теле2 (прим. ред. Входит в структуру “Ростелекома”) имеет огромный потенциал набора абонентской базы. Мы выбрали несколько населенных пунктов для перевода абонентов с фиксированной на мобильную связь, но с сохранением номера телефона и технических параметров связи.– рассказал Денис Лысов, – Итоги будем подводить в первом квартале 2021 года. По моим оценкам мы точно найдем в этом эффекты, но нам важно понять на сколько жители готовы к этому переходу. Мы уверены, что в целом это повысит качество услуг, предоставляемых «Ростелекомом».

Период пандемии показал, насколько необходима качественная мобильная связь для успешной работы на «удаленке», дистанционного обучения, особенно для частного сектора. Компания ставит своей целью его максимальный охват оптической инфраструктурой. В этом году 5,5 млрд руб. инвестиций направлено на модернизацию сетей удаленных населенных пунктов.

До конца 2020 будут обеспечены оптикой 422 тыс. домохозяйств, их них 366 тыс. – частный сектор. Общий охват составит 4 млн домохозяйств.

оптика подведена к 500 тысячам домовладений , общая протяженность линий составляет более 11,5 тысячи км. Как ранее сообщала «Высота 102», в Волгоградской области, общая протяженность линий составляет более 11,5 тысячи км.



