Телеком

«Ростелеком» в Волгограде: сервис как ответ конкуренции

Телеком 02.12.2020 18:10
0
02.12.2020 18:10


«Ростелеком» в Волгограде в 2020 году успешно реализовал многие проекты, направленные на развитие и повышение качества фиксированной и мобильной связи.  Об этом заявил в ходе онлайн-встречи участников южного медиаклуба #ВСЕТИ вице-президент–директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Денис Лысов.
«В Волгоградском регионе мы проводим пилотный проект по модернизации сети – перевод «медной» структуры на мобильный ресурс. Здесь Теле2 (прим. ред. Входит в структуру “Ростелекома”) имеет огромный потенциал набора абонентской базы. Мы выбрали несколько населенных пунктов для перевода абонентов с фиксированной на мобильную связь, но с сохранением номера телефона и технических параметров связи.– рассказал Денис Лысов, – Итоги будем подводить в первом квартале 2021 года. По моим оценкам мы точно найдем в этом эффекты, но нам важно понять на сколько жители готовы к этому переходу. Мы уверены, что в целом это повысит качество услуг, предоставляемых «Ростелекомом».
Период пандемии показал, насколько необходима качественная мобильная  связь для успешной работы на «удаленке», дистанционного обучения, особенно для частного сектора. Компания ставит своей целью его максимальный охват оптической инфраструктурой. В этом году 5,5 млрд руб. инвестиций направлено на модернизацию сетей удаленных населенных пунктов.
До конца 2020 будут обеспечены оптикой 422 тыс. домохозяйств, их них 366 тыс. – частный сектор. Общий охват составит 4 млн домохозяйств.
Как ранее сообщала «Высота 102», в Волгоградской области оптика подведена к 500 тысячам домовладений, общая протяженность линий составляет более 11,5 тысячи км. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

2-ком.кв-ра в сданном доме ЖК "Бейкер стрит".Всего 3,5 млн р.!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Экспресс-тесты для выявления антител класса IgG/IgM
Телеком
02.12.2020 14:49
Телеком 02.12.2020 14:49
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.12.2020 12:31
Телеком 02.12.2020 12:31
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.11.2020 14:53
Телеком 26.11.2020 14:53
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.11.2020 11:41
Телеком 26.11.2020 11:41
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.11.2020 12:14
Телеком 25.11.2020 12:14
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.11.2020 11:32
Телеком 24.11.2020 11:32
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.11.2020 12:27
Телеком 23.11.2020 12:27
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.11.2020 09:58
Телеком 20.11.2020 09:58
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.11.2020 16:45
Телеком 19.11.2020 16:45
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.11.2020 13:39
Телеком 18.11.2020 13:39
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.11.2020 12:17
Телеком 18.11.2020 12:17
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.11.2020 11:51
Телеком 17.11.2020 11:51
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.11.2020 14:23
Телеком 16.11.2020 14:23
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.11.2020 11:59
Телеком 12.11.2020 11:59
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.11.2020 14:24
Телеком 11.11.2020 14:24
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:44
Кассир букмекерской конторы в Волгограде проиграла деньги фирмыСмотреть фотографии
18:10
«Ростелеком» в Волгограде: сервис как ответ конкуренцииСмотреть фотографии
17:24
Прокуратура требует снести скандальную постройку депутатской семьи в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
16:43
В Волгограде сутенера и жриц любви задержали после интимной встречи с клиентомСмотреть фотографии
16:25
Еще воруют?: в Волгограде неэффективными УК займутся правоохранителиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:57
К Новому году в Волгограде установят световые фигуры почти на 4 миллиона рублейСмотреть фотографии
14:49
Музыкальный weekend: «Ростелеком» в Волгограде организовал интерактивное онлайн-шоуСмотреть фотографии
14:46
Губернатор высказался о судьбе волгоградских концессийСмотреть фотографии
14:30
Пенсионеру из Волгоградской области грозит до семи лет за смертельное ДТП в первый день нового годаСмотреть фотографии
13:56
Странные игры с муниципальной землей в районе Волгоградской области изучает СКСмотреть фотографии
13:38
Укрощение строптивого: сыну Набиева не дают вернуться в кресло судьи в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:31
Волгоградских школьников приглашают на образовательную эко-программу по сохранению редких животныхСмотреть фотографии
12:31
В Волгограде откроется более 60 елочных базаровСмотреть фотографии
12:19
Волгоградская область не может вырваться из смертельного водоворота COVID-19Смотреть фотографии
12:01
Проект внедрения сервиса Citrix App Layering в банке «Открытие» стал самым масштабным в РоссииСмотреть фотографии
11:51
Скончался муж олимпийской чемпионки и экс-сенатора от Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:06
В Волгоградской области подешевели рис и макарошкиСмотреть фотографии
10:45
Первый фигурант дела о наглой краже трубопровода под Волгоградом идет под судСмотреть фотографии
10:09
Момент наезда иномарки на пешехода в Волгограде зафиксировали камерыСмотреть фотографииCмотреть видео
09:50
В Волгограде 17-летний «шумахер» под градусом устроил экстремальные гонки с полицейскими (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
08:49
В Волгограде в ночном пожаре погиб молодой мужчинаСмотреть фотографии
08:16
Целая больница в Волгограде «выпала» из перечня ковидных госпиталейСмотреть фотографии
19:49
Раритетный дебаркадер в Волгоградской области останется государственнымСмотреть фотографии
19:07
Волгоградские врачи рассказали, как спасали зараженную бешенством девочку (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
18:55
Смерть в неотложке: под Волгоградом семья погибшей пенсионерки ищет виновных в трагедииСмотреть фотографииCмотреть видео
17:58
ПСБ будет выдавать ипотеку бюджетникам региона по льготной ставкеСмотреть фотографии
17:58
В поликлиниках Волгоградской области пациентов с коронавирусом примут по принципу "все включено"Смотреть фотографии
17:15
Сбер представил Стратегию развития до 2023 годаСмотреть фотографии
16:52
Прокурор Волгоградской области предлагает штрафовать чиновников за чехарду с капремонтом домовСмотреть фотографии
16:01
Земля и недвижимость будут изъяты у жителей и предприятий Волгоградской области для строительства обходаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 