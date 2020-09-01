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Шире круг: «Ростелеком» увеличил оптическую инфраструктуру в Волгоградской области

Телеком 01.09.2020 16:36 Новости компаний
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01.09.2020 16:36 Новости компаний


«Ростелеком» построил оптическую инфраструктуру в Урюпинском, Иловлинском, Дубовском, Новоаннинском и Михайловском районах Волгоградской области. Таким образом, с начала 2020 года специалисты компании охватили цифровой связью по технологии GPON более чем 30 тысяч домохозяйств. Всего на сегодняшний день в регионе оптика подведена к 500 тысячам домовладений, а общая протяженность линий составляет более 11,5 тысячи км, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
«Мы планомерно развиваем оптическую инфраструктуру в удаленных населенных пунктах области и расширяем зону охвата цифровыми сервисами особенно в сельской местности, чтобы жители поселков и сел имели с горожанами равные цифровые возможности для работы, жизнедеятельности, образования и досуга», – подчеркнул Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
Технология GPON дает возможность одновременного подключения нескольких цифровых услуг по одной оптоволоконной линии, проведенной к домовладению абонента, а также позволяет увеличивать пропускную способность канала и наращивать скорость передачи данных без потери качества и повышения энергозатрат, в зависимости от потребностей клиента и нагрузки на сеть. 
Благодаря реализованному проекту жители сельских населенных пунктов имеют возможность не только пользоваться интернетом, но и подключать современные цифровые сервисы, в том числе Wink, который в период весенней пандемии обеспечил многим абонентам «Ростелекома» возможность учиться и развлекаться, не выходя из дома.  
Wink — сервис от «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с большой коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и образовательным контентом. Он доступен на экране любого мультимедийного устройства, в том числе домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки или приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера на видеопортале wink.rt.ru.
«Я очень рад, что теперь и у нас в поселке можно подключить цифровые услуги и просто “космический” интернет. Мне это очень важно, что я могу работать из дома, а не ездить за несколько десятков километров, и в свободное время устроить домашний кинотеатр в кругу своей семьи», – отметил Иван Кочан, житель Михайловки.

Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно по единому бесплатному номеру 88001000800 и на сайте компании.

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