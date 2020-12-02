Целая больница в Волгограде «выпала» из перечня ковидных госпиталей

Здравоохранение 02.12.2020 08:16
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02.12.2020 08:16
В Волгограде больницу №12 вернули для оказания плановой помощи по травматологическому профилю. Как сообщает ИА «Высота 102», на сегодняшнем брифинге заместитель председателя облкомздрава Николай Алимов заявил, что уже составлен график высокотехнологичных операций по замене суставов в этом лечебном учреждении. Напомним, больница №12 была одним из медучреждений региона, которые в числе первых перепрофилировали для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией. В настоящее время в регионе уже нет острой нехватки мест в больницах, где лечатся ковидники. Так, в последние дни количество ежедневно госпитализируемых и выписанных пациентов примерно одинаковое. На сегодняшний день в стационарах проходят лечение около 5800 пациентов.
Ранее в облкомздраве заявляли, что постепенно будут возвращаться к профильным видам лечения сосудистые отделения больниц Волгоградской области.
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