Крестный ход и митинг прошли в Волгограде 4 ноября

В День народного единства у фонтана «Искусство» на верхней террасе Центральной набережной в Волгограде прошёл митинг, участие в котором приняли представители власти, общественных и религиозных организаций, национальных общин, казачьих обществ и молодёжь.
Мероприятия Дня народного единства в Волгограде начались с литургии в соборе Александра Невского и крестного хода. Православные прошли по Аллее Героев до Набережной.
Также Крестный ход состоялся сегодня в Волжском. В нем приняли участие тысячи волжан.
Фото Волгоградской областной думы t.me