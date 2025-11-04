Общество

Крестный ход и митинг прошли в Волгограде 4 ноября

Общество 04.11.2025 14:47
В День народного единства у фонтана «Искусство» на верхней террасе Центральной набережной в Волгограде прошёл митинг, участие в котором приняли представители власти, общественных и религиозных организаций, национальных общин, казачьих обществ и молодёжь.


Мероприятия Дня народного единства в Волгограде  начались с литургии в соборе Александра Невского и крестного хода. Православные прошли по Аллее Героев до Набережной.

Также Крестный ход состоялся сегодня в Волжском. В нем приняли участие тысячи волжан.

Фото Волгоградской областной думы t.me

