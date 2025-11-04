Молодые пловцы Волгограда побили пять рекордов России

В казанском бассейне УСК «Буревестник» прошли соревнования по плаванию Mad Wave Challenge 2025. Здесь выше всяких похвал выступили представители волгоградского Училища олимпийского резерва Егор Сергеев и Аврора Реппало, которые соревновались среди спортсменов 11-13 лет. Вместе они, в составе команды плавательного клуба «Волга», выиграли комбинированную смешанную эстафету комплексным плаванием 4 х 50 метров с результатом – 2:01.31. Это лучше, чем у команды «Сириуса», на 7 секунд и команды Первоуральска – на 12 секунд! В квартете также плыли Марк Кочергин и Виктория Белокобыльская.
В индивидуальных соревнованиях Егор и Аврора выиграли еще ряд дистанций, причем все с новыми рекордами России по своему возрасту. Так Егор первенствовал на отрезках вольным стилем 200 и 400 метров с результатами 2:01.14 и 4:16.20 соответственно, а Аврора побеждала на дистанциях 200 метров кролем (2:08.68), 50 метров на спине (29.54) и 200 метров на спине (2:17.80). Тренирует спортсменов Ирина Фукалова.
Фото Ирины Фукаловой