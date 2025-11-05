Волгоградские судьи впервые отмечают профессиональный праздник





В Волгоградской области 5 ноября 2025 года судьи впервые отмечают профессиональный праздник, утвержденный президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает ИА «Высота 102», дата празднования Дня работника суда определена главой российского государства неслучайно. 5 ноября 1723 года Петр Первый подписал указ «О форме суда». Документом были определены основные принципы работы российских судей. Об этом напомнил сегодня и председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов.

– От эффективности, доступности и открытости судебной системы напрямую зависит устойчивое развитие страны и общества. Защита как государственных интересов, так и прав и свобод граждан и юридических лиц – это важнейшая задача, которая требует максимальной вовлеченности и преданности делу, – подчеркнул Краснов в поздравительной речи. – Вклад судейского сообщества в совершенствование правовой культуры, укрепление принципов законности и справедливости отмечен руководством нашей страны. Судьи и работники аппаратов обеспечивают социальную ориентированность правосудия – это ежедневный кропотливый труд, крайне ответственный и сложный.

Отметим, что в Волгоградской области на сегодня более 40 судов общей юрисдикции. Всего в регионе действует порядка 190 судов, включая арбитражный и военные суды, судебные участки.

Редакция «Высоты 102» поздравляет всех действующих работников волгоградских судов и тех, кто находится на заслуженном отдыхе, с профессиональным праздником. Желаем плодотворной работы и выполнения задач, стоящих перед судебной системой России. Личного благополучия и здоровья!

Отдельные поздравления ИА «Высота 102» адресует сотрудникам пресс-служб судов Волгоградской области. Благодарим вас за плодотворное взаимодействие и желаем процветания каждому!