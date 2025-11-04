Общество

На кону – сотни жизней. Под Волгоградом продали землю с приютом для собак-инвалидов

04.11.2025
Приют для бездомных собак «ДворНяшки» в Ерзовке Городищенского района Волгоградской области находится под угрозой сноса. Землю, которую он занимал, недавно продали с торгов. Новый собственник уже начал осваивать свой участок. Техника работает буквально рядом с ограждением приюта. Около двухсот собак, среди которых есть питомцы с инвалидностью и парализованными конечностями, а также кошки с тяжелой судьбой, в любой момент могут остаться без крыши над головой, потому что перевозить их некуда.

Приют в Ерзовке Карен Гончаров и его единомышленники основали несколько лет назад. В Ерзовке тогда массово стали травить бездомных собак. Животные умирали в страшных мучениях. Некоторых Карену удалось спасти. Тогда и встал вопрос о создании приюта.

Поначалу Карен ночевал со своими питомцами в буквальном смысле слова под открытым небом, греясь вместе с ними у костра. На просьбы найти кусочек земли для организации приюта в администрации рабочего поселка только разводили руками – мол, земли для вас нет.


Выручила волонтеров местная предпринимательница, которая разрешила безвозмездно обосноваться на одном из участков, который являлся собственностью аэроклуба. С ней был заключен договор аренды до 2026 года.

Карен и его помощники перевезли на предоставленную им землю собак, построили вольеры. Компания «РУСАЛ» оказала приюту финансовую помощь, которая пошла на строительство капитального забора, бурение скважины, проведение воды  и возведение модульных помещений с уголком для бездомных кошек, пункта приготовления пищи и медицинского кабинета.


Однако затем женщина решила продать землю. Но предложенная для выкупа участка сумма оказалась неподъемной для волонтеров, которым едва хватало пожертвований для прокорма многочисленного четырехлапового семейства.

В итоге земля, где располагается приют, была продана за 5 миллионов рублей.

Как рассказал ИА «Высота 102» основатель благотворительного фонда помощи животным «ДворНяшки» Карен Гончаров, его попытка найти эти деньги не увенчалась успехом.

- Мы обращались к бизнесменам, крупным предприятиям с просьбой хоть как-то помочь, никто не откликнулся. Единственное, что нам удалось добиться после многочисленных жалоб и обращений в различные органы, в том числе прокуратуру, так это того, чтобы администрация отмежевала для нас кусочек земли, поменяв ее назначение на целевое – для обустройства приюта. Землей в пригороде Волгограда по новому закону теперь занимается комитет по управлению госимуществом Волгоградской области, который организует торги по реализации участка, на который мы претендуем. Они пройдут уже в начале ноября, нам обязательно нужно их выиграть, потому что идти нам больше некуда.


Пока стоимость земли неизвестна, она будет озвучена уже в первых числах ноября, на сайте торгов. Если нам даже удастся ее купить, потом будет переезд, все это обойдется в копеечку, а на новом месте не будет ни воды, ни света, и нам придется начинать все заново – а это снова огромные затраты, - поделился Карен.

Приюту «ДворНяшки» очень нужна финансовая помощь неравнодушных людей. Новый владелец уже загоняет технику и стройматериалы к приюту, завозит рабочих, там начинаются активные работы. Собаки пугаются постоянного шума, но и этого дома они скоро лишатся.

- Если мы не сможем выкупить новый участок, все закончится плохо – наши животные погибнут, им негде будет жить, а некоторые просто не выживут на улице, где их снова будут убивать и травить. Наши животные живут обособленно, они не несут никакой угрозы окружающим, ни на кого не нападают, мы их содержим на пожертвования добрых людей, к тому же проводим льготную стерилизацию питомцев местных жителей. Пожалуйста, помогите нам решить вопрос с землей и переездом на новое место. Поверьте, за наших питомцев, кроме нас, некому заступиться. Не дайте им умереть, - обращается Карен Гончаров.

Помочь финансово можно по указанным ниже реквизитам, просто перейдя по ссылке, на счет приюта, или по номерам телефона на карты руководителя и его супруги
89616567776 Сбербанк Ольга Викторовна
89610580468 Т банк Карен Григорьевич

Важно!

Переход для перевода по СБП сразу на счет банка без процентов и ввода данных счета. Эта форма помощи самая желательная.

Название организации
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ "ДВОРНЯШКИ"

Юридический адрес организации
403010, РОССИЯ, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ, ГОРОДИЩЕНСКИЙ Р-Н, РП ЕРЗОВКА, УЛ ЛЕНИНА, Д 5А
ИНН
3455055760

КПП
345501001
ОГРН
1213400005433

Расчетный счет  
40703810200000734511
Банк

АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
ИНН банка
7710140679
БИК банка
044525974
Корреспондентский счет банка
30101810145250000974
Юридический адрес банка
Москва, 127287, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26

Фото «ДворНяшки» VK.com

