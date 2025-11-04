Экономика

Не вся еда – «золото» : в Волгограде назвали три подешевевших за год продукта

Экономика 04.11.2025 14:01
Цены в продуктовых магазинах Волгограда меняются круглый год и почти всегда – в сторону увеличения. Однако три продукта питания за этот период подешевели. По данным волгоградского отделения банка РФ, лидером по снижению стоимости стали яйца. Хотя цены на них за последние недели и стали потихоньку расти, однако с сентября  2024 по сентябрь 2025 года они стали стоить меньше почти на 26%. Среди подешевевших продуктов оказались также макаронные и крупяные изделия – в этом сегменте цены снизились на 3,11%. Ну и совсем немного, на 0,26% подешевел сахар.

Самым резко подорожавшим продуктом оказался сыр. За год он прибавил в цене 17,33%. Также заметно выросла стоимость рыбы (15,43%). Масло и жиры подорожали на 15,09%, а чай, кофе и какао – на 14,44%.

Среди непродовольственных товаров больше всего подешевели персональные компьютеры. За год снижение составило 11,07%. Телерадиотовары стали стоить меньше на 8,09%, а меха и меховые изделия – на 6,2%. В тройке самых подорожавших товаров – печатные изделия, моторное топливо и медицинские изделия  (10,44%, 10,05% и 8,17% соответственно).

В сфере услуг определились свои лидеры по росту цен. Первое место здесь прочно удерживают учреждения культуры – за год их посещение стало дороже почти на 23%. Стоимость бытовых услуг выросла на 13,22%, а услуги ЖКХ подорожали на 13,2%.

В то же время зарубежные поездки подешевели на 10,61%. А рост цен в сегменте транспортных услуг составил всего 5,33%, утверждают эксперты банка.

