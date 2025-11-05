Режим воздушной опасности отменен в Волгограде





Беспилотная опасность, объявленная в Волгоградской области вечером 4 ноября, снята утром 5 ноября. Как сообщает ИА «Высота 102», режим действовал на протяжении восьми часов.

Сообщения с предупреждением жителей Волгоградского региона о возможных воздушных атаках пришли на мобильные устройства около 22.00 минувшим вечером, об отмене беспилотной опасности объявлено в 06.00 мск.

Отметим, что волгоградский аэропорт «Сталинград» ночью работал в штатном режиме. На утро 5 ноября все рейсы отправляются и принимаются по расписанию. Росавиацией закрывались воздушные гавани в Саратове, Самаре и Пензе, однако и здесь ограничения к этому часу уже сняты.