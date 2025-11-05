Дачные маршруты в Волгограде и Волжском уходят на зимовку

В Волгограде и в Волжском с сегодняшнего дня, 5 ноября, прекратят работу дачные автобусы. Последние рейсы к СНТ, как уточнили в городской администрации областного центра, были выполнены 4 ноября.
По информации АО «Волжская автоколонна 1732», городские дачные маршруты №№ 3, 15, 41, 42 и 51 также работали до 4 ноября включительно. Накануне, кроме того, прекратили работу дачные пригородные маршруты №№ 109, 133 и 141. Однако есть и хорошая новость – власти Волжского пообещали, что с окончанием дачных перевозок с 5 ноября увеличится количество подвижного состава на городских маршрутах.