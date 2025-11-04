Раздача бесплатной каши и ухи в ЦПКиО вызвала ажиотаж

Сегодня, 4 ноября, в ЦПкИО Волгограда на открытом огне приготовили вкусные блюда русской кухни в 200-литровых котлах прямо у главной сцены. Так в парке прошел гастрономический фестиваль. Кашу приготовили из тыквы и пшена. А в уху добавили волжских карпов и сазанов. Всего было приготовлено около 600 порций.
Раздача бесплатной еды вызвала ажиотаж. И не мудрено, что аппетит у горожан разыгрался. Многие успели принять участие в костюмированном забеге, особенно хороши были барышни в кокошниках и в русских костюмах.
Сегодня в парке также пройдут другие мероприятия в честь Дня народного единства.
Фото Андрея Поручаева