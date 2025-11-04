Волгоградцы увидят огромную «Бобровую Луну» 5 ноября

Волгоградцы, как и все россияне, станут свидетелями необычного астрономического явления и увидят 5 ноября «Бобровую Луну». Это будет самое большое в году суперлуние. Полная Луна будет выглядеть на 7,9% больше и на 16% ярче, чем обычно. Однако уже сегодня, 4 ноября, многие обратили внимание на необычно большое и яркое светило на вечернем небосклоне, которое окончательно оформится к ночи.
Ноябрьское полнолуние получило такое название от индейских племен. В ноябре бобры строят плотины и запасают еду. Еще одно название этого суперлуния — «морозная луна».
Справка. Суперлуние — это явление, когда Луна находится в фазе полнолуния и приближается к перигею, самой близкой точке к Земле на своей орбите. В этот момент Луна кажется чуть больше и ярче, но разница едва заметна невооруженным глазом.
Фото Андрея Поручаева
