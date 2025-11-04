32 пропавших в октябре волгоградца нашли живыми





Волонтеры волгоградского отряда ЛизаАлерт в октябре приняли от родных пропавших людей 52 заявки. Найдены живыми 32 человека, не удалось найти трех. К сожалению, 2 человека были обнаружены погибшими.

Поиски тех, кто не найден, продолжаются - распространяются ориентировки, проверяются свидетельства. Так, до сих пор не удалось найти 65-летнего Олега Солонуху, который пропал 13 октября после того, как вышел с работы в районе Ворошиловского кладбища.



Напомним, заявки на поиск, свидетельства и предложения о помощи круглосуточно и бесплатно принимаются операторами горячей линии ЛизаАлерт по номеру 8(800)700-54-52.



Фото ЛизаАлерт VK.com



